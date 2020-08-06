祥云医疗加入科技部重点研发计划“中医药现代化研究”项目

近日，祥云医疗与科技部重点研发计划“中医药现代化研究”项目合作启动会在京举办。科技部重点研发计划“中医药现代化研究”专项首席科学家、中国食品药品企业质量安全促进会副会长、北京中医药大学教授王林元带领项目组团队与祥云医疗董事长杨美先及北京京城皮肤医院领导共同见证了“祥云医疗与科技部重点研发计划“中医药现代化研究项目”合作意向签约仪式。

据介绍，科技部重点研发计划是针对国家重大科学问题、国家整体自主创新能力、重大共性关键技术和产品而设立，旨在突破技术瓶颈，组织产学研优势力量协同攻关，提出整体解决方案。其中“中医药现代化研究”重点专项代表中医药研究领域的最高水平，在中医药行业中起到引领和示范作用。而“中药复方保健产品评价技术及示范研发”(以下简称项目)是科技部首次对保健产品相关项目列入重点研发计划进行立项研究。该项目由北京中医药大学领衔，天津中医药大学、北京大学、中国中医科学院西苑医院、中国食品药品检定研究院、北京市药品检验所等12家单位组成，超过150人的专家、教授组成联合攻关团队。

在祥云医疗与科技部重点研发计划“中医药现代化研究项目”合作意向签约仪式上，祥云医疗执行总裁祝希春首先介绍了祥云医疗的发展概况，并分析了皮肤病领域的现状及发展趋势，他表示，北京京城皮肤医院的专家实力和门诊量在全国皮肤科领域处于领先水平，集团下一步将利用祥云的专家优势、资金优势、设备优势及现有成熟可复制的医院管理模式优势，采用1+N的发展模式在全国开展连锁皮肤美容门诊，即今后三到五年在全国省会城市或中心城市拥有一家连锁的皮肤总院或是皮肤旗舰医院，然后围绕着总院建立N个卫星门诊或是皮肤美容门诊，解决大众看病难问题。

王林元在致辞中从国家层面、市场经济、皮肤临床优势和皮肤产品研发四个方面表达了对于本次项目组与祥云医疗合作的信心和期望，国家鼓励和支持健康领域方面的中医药发展，也在加快中医药的审核审批制度;以中医药临床治疗价值为导向让更多人认同中医中药现代化创新研究的机理和治疗方式，进而让更多的人使用和受益是中医药现代化的传承和创新，同时表示今后双方在皮肤领域要持续加强科技创新能力建设，既能促进医院的发展，也能促进课题组解决临床问题，力争取得多赢的局面。

祥云医疗董事长杨美先表示，与王林元教授领导的科技部项目进行合作将为祥云医疗在皮肤病方面的中医药领域的深度发展助添科技动力，并表示今后将全力配合科技部项目的工作推进，集中祥云医疗整体的科研及资金优势造福社会，让百姓受益。

北京中医药大学教授张建军谈到，中医药在救治和预防中发挥的作用，科技部项目成立的作用之一就是要为中药复方保健产品建立中医评价标准，用现代化医学的语言观点来阐明中医功效的指导理念和强大的科技实力，也向全世界表明中医药的重要作用，同时对于祥云医疗参与此项目表示了欢迎。

北京中医药大学教授王淳总结了中医治疗皮肤病具有的优势，一是中医中药在治疗的过程中可以通过多途径多靶点的综合作用达到治疗效果解决皮肤的局部问题，并调节全身机体的免疫能力，包括抗病毒、内在脏理功能提升、调节情志减轻心理压力等，从而提高人的生活质量;二是中医中药在治疗皮肤病的过程中副作用小，没有激素对皮肤病治疗过程中的不良反应。