直播预告：世界银屑病日 银屑病防护与心理应对

银屑病是一种常见的皮肤疾病，它的发病原因十分复杂，想要减少疾病带来的困扰，除了进行规范的治疗，重要的还要做好日常防护。但是对于这样重要的部分，很多患者并不了解，那么银屑病患者的日常防护要做到哪些？面对疾病的困扰我们应该如何进行心理应对？

2020年10月29日（周四）15:00—16:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中日友好医院皮肤科与性病主任医师张晓艳来到直播间，和大家分享关于银屑病的护理及心理疏导的相关内容，欢迎大家收看！

专家介绍

张晓艳，中日友好医院皮肤科主任医师，皮肤健康研究所副所长，北京大学医学部博士/教授/博士生导师。美国霍普金斯医院、宾夕法尼亚大学医学院及加州大学旧金山医学院皮肤科访问学者。

近年主持“银屑病相关”的国家自然科学基金等省部级以上课题7项，发表论文90余篇，SCI收录18篇，获学术奖励多项，培养博硕研究生35名。为提高银屑病防治水平，多次申办与主持国家级继续教育项目“国际银屑病学术论坛”、“银屑病学术论坛”等。为河北滦南、广西崇左、贵州纳雍、北京延庆多个乡镇的基层医生，开展银屑病防治讲座10余次。

兼任中国女医师协会皮肤科医师分会常委,中华预防医学会皮肤病与性病控制预防分会委员,北京医学会皮肤病分会委员,中国海协会风湿免疫分会银屑病关节炎学组副组长,北京市科委科技奖评委,《实用皮肤科杂志》编委,中华志愿者协会医疗专家志愿者委员会主任及全国社区医疗服务志愿团团长,国家药监局化妆品评审专家,中国保健协会科普教育分会副会长等。

荣获”中国好医生”,”德技双馨‘人民好医生’”,“北京优秀中青年医师”,“第七届全国道德模范”,“‘时代楷模’北京榜样优秀群体成员”,“北京榜样”,“第六届首都道德模范”等。

擅长：

银屑病防治；激光美容治疗；皮肤疑难病与皮肤肿瘤。

冬季银屑病要注意这三个方面

皮肤干燥极易导致银屑病加重。可以选择相对油性的保湿霜，锁住皮肤的水分，进而保持皮肤的滋润。洗澡时水温不宜超过正常体温，也不宜使用刺激性较大的香皂等碱性洗涤用品，不宜过度搔抓或用浴巾大力搓擦，浴后可全身涂抹保湿霜或保湿乳液。

银屑病一般认为与遗传因素、感染、免疫功能障碍及精神因素有关，发病原因大多与溶血性链球菌感染所导致的上呼吸道感染，特别是扁桃体炎相关。

精神紧张、工作劳累、情绪抑郁、家庭纠纷等诸多因素长期得不到缓解，容易导致精神心理失衡，继而出现神经免疫功能的失调，在银屑病相关遗传背景下，从而诱发疾病出现或使其进一步加重。

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