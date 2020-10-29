北京昨天新增报告1例境外输入新冠肺炎确诊病例

人民网北京10月29日电 据北京市卫生健康委员会消息，10月28日0时至24时，北京新增报告1例境外输入新冠肺炎确诊病例。无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

确诊病例，女，25岁，江苏籍，在赤道几内亚工作。10月25日乘坐CA842航班由奥地利到达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关检测报告新冠病毒核酸为阴性。10月27日对其再进行核酸检测，10月28日结果呈疑似阳性，当日市疾控中心复核结果为阳性，即由120负压救护车转运至地坛医院。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，经市级专家组会诊诊断为确诊病例，临床分型为普通型。 已对该确诊病例同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告；同时，已对其居住的集中隔离酒店进行消毒。

广大市民朋友在乘坐飞机出行前，如有发热、咳嗽等不适症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的，建议暂缓出行，如确需出行，旅途中应全程佩戴口罩；应按照旅行停留时间、当地疫情和卫生设施状况等，准备一定数量的口罩等个人防护用品；尽量选择网络等无接触方式订购机票；乘机时要全程佩戴口罩，保持手卫生。在需要用餐时，摘下口罩放入塑料封口袋中，不要触摸口罩外表面，要用消毒湿巾或酒精消毒片擦拭双手后再用餐，用餐结束后应及时戴上口罩；在飞机上使用公共洗手间，尽量减少直接用手触摸公共物体表面，如门把手、扶手等。触摸后需及时清洗双手，或用消毒湿巾、酒精消毒片擦拭双手。手在未清洁或消毒的情况下，不要触摸自己的口、鼻、眼部；遵循呼吸卫生、咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部、纸巾遮掩，不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内。