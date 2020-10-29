江苏定下三级医院对口帮扶目标
10月28日，江苏省卫生健康委在连云港市灌云县举行三级医院对口重点帮扶县级医院签约仪式。江苏省人民医院、南京医科大学第二附属医院、江苏省肿瘤医院等省属省管三级医院和被帮扶的12个重点帮扶县县级医院结成对口帮扶对子，集中力量提高县级医院30种大病救治能力。
据了解，从2016年至今，江苏省卫生健康委安排三级医院对口帮扶重点帮扶县县级医疗机构，各帮扶医院累计派出1100余人次，完成诊疗5万余人次，开展业务培训1500余场，培训学员超过2万人次，向被帮扶医院输出介入治疗、小儿支气管镜检查等适宜新技术、新项目100余项，推动12家重点帮扶县县级医院诊疗服务能力稳步提升。
此次签约后，江苏各级卫生健康管理部门和对口帮扶医院将以推动被帮扶医院创建三级医院、更高质量实现低收入人口“大病不出县”为目标，采取建立紧密型医联体、托管、多学科组团支援等措施，通过专科共建、临床带教、业务指导、教学查房、科研和项目协作、开设名医工作室和联合病房等形式，深化帮扶结对关系，进一步推进省级优质医疗资源向重点帮扶县下沉。
（记者沈大雷）
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