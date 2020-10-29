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家常菜：莲藕素汤的做法

2020年10月29日08:56 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：健脾开胃，益血补心

推荐理由：平素心气虚失眠，脾虚不欲食之人。

材料：莲藕500g，花生 20g，干冬菇30g，生姜5片（2人量）。

烹调方法：

莲藕洗净去皮切块，冬菇温水浸泡10分钟。把所有材料放入汤煲中，加水约1000ml，大火煮开后转小火，煮约40分钟，加盐调味即可。

汤品点评：

你可能想不到，一点肉都不加，也可以做出如此鲜美的汤。这个汤最重要的食材是莲藕，可养心脾补气血。很多老人家的脏腑气血衰弱，大补受不了，用莲藕平补就很合适。老人常说自己睡得少了，其实是因为气血少了，阳气不能入阴，阴血又少。莲藕补虚，补心脾，多喝几次，也许你就会发现睡眠好了，精神也好了。

(责编：许晓华、李轶群)


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