本学期，全国多地中小学都将农耕体验纳入日常教学内容。了解农耕文化，能让孩子们真正懂得“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的深刻含义。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2003名受访者进行的一项调查显示，98.0%的受访者支持学校开展农耕教育。开展好农耕教育，76.7%的受访者认为教育形式的多样化、参与性很重要。

98.0%受访者支持学校开展农耕教育

西南大学教育研究院院长唐智松，非常支持农耕教育进入学校，他认为学校开展农耕教育，不能用简单片面的功利心态来看待。“我们提出学校进行农耕教育，不仅是培养未来的新型农民，还是为了培养作为普通公民所具有的劳动情感、态度和技能，这是教育的重要职责”，农耕教育非常有利于培养孩子重视农村、初步懂得农业、对农民尊敬和感到亲切。

广东阳江的任换丹，正在从事电商扶贫与农特产、名优品推广工作。在她看来，农耕文化教育是素质教育的一种，学生应当接受全面的素质教育。

“农耕教育能让孩子们懂得所穿、所用、所食都来之不易，他们心有敬畏，才会更懂得如何好好做人、做事。”北京市民刘念（化名）的女儿今年读小学，她认为，学校开展农耕教育也丰富了孩子们的学习体验，能提高学习兴趣，室外活动还有利于视力发育。

调查显示，98.0%的受访者支持学校开展农耕教育。

76.7%受访者认为教育形式的多样化、参与性很重要

任换丹认为，学校开展农耕教育，如果理论与实践相结合会更好。“建议老师带孩子们走出课堂，到田间地头，通过实地观察、体验农事，让孩子们真切了解农耕、了解农业”。

刘念也表示，农耕教育能够开展好，实践非常重要，“老师不能纸上谈兵，比如口头讲述农民种水稻的过程，远没有孩子们亲眼看到、亲身体验的效果好。在教育方式上也可以通过组织参观展览、实地体验等，提高孩子们参与热情。此外，安全问题也是学校要重点考虑、做好预案的”。

学校开展农耕教育，76.7%的受访者认为教育形式的多样化、参与性很重要，68.6%的受访者关注教师讲授的专业性、趣味性，60.6%的受访者提醒教育过程避免流于形式，43.0%的受访者关注户外农耕教育的安全保障。

在唐智松看来，对农耕文化的了解、理解，是文化底蕴的一个层面。农耕文化本身具有生动性、生活性、劳作性，非常有趣，应该会受孩子们的喜欢。学校进行农耕教育更有助于调节孩子们生活与学习，促进健康成长。“城市或农村的孩子将来都可能成为农业科技工作者，适当的农耕教育更有利于培养这类专门人才”。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报