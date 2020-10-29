“酸儿辣女”是谣传 为啥孕期改了口味？

“医生，我怀孕后特别喜欢吃酸的，怀的是男孩吗？”首先需要明确的是，宝宝的性别由性染色体决定，女性卵子中只有X染色体一种，而男性精子中有两种染色体：X和Y，所以宝宝性别是由爸爸的染色体所决定。因此，无法根据孕妈饮食偏好酸或辣来判断宝宝的性别。

“那为什么怀孕后，我的饮食喜好会有变化呢？”孕妈喜酸是因为怀孕后胎盘分泌的绒毛膜促性腺激素（HCG），可以抑制胃酸分泌，使得消化酶活性降低，影响胃肠功能，从而导致孕妈出现恶心呕吐、食欲下降等早孕反应。而酸味能够刺激胃液分泌，提高消化酶活性，促进胃肠蠕动，增加食欲，利于食物消化吸收。因此，很多孕妈孕期偏爱酸食。因为个人饮食习惯不同，有些孕妈则是偏爱吃辣，认为越辣食欲越好。但吃辣需适可而止，辛辣食物容易过度刺激胃肠道，不利于孕妈身体健康及宝宝发育。

喜酸从营养学角度而言也更利于胎儿生长发育。怀孕2-3月时胎儿骨骼开始形成，构成骨骼主要成分是钙，酸性物质能够使游离钙形成钙盐在骨骼中沉积，利于胎儿骨骼的形成和发育；酸性物质还能够帮助铁质吸收，将三价铁转化为二价铁，促进血红蛋白形成；维生素C是孕妇和胎儿所必需的营养物质，能够增强母体免疫力，对胎儿细胞基质形成、心血管生长发育及造血系统形成都有着重要作用，而富含维生素C的食物大多呈酸性。

因此，准妈妈在食物选择上，最好是既有酸味又营养丰富的食物，如西红柿、山楂、柑橘、酸枣等新鲜蔬果，既能改善胃肠道不适症状，也可增进食欲，加强营养，利于胎儿生长。

文/王欣 （北京妇产医院）