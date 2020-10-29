碧海蓝天，红瓦绿树，今年青岛的秋天，一如往年，依旧很美。

10月26日，山东省青岛市李沧区楼山后社区由中风险地区调整为低风险地区。战“疫”25天，青岛经受住了考验。

跑在疫情扩散前头

10月11日凌晨开始，青岛无眠——3例新冠肺炎无症状感染者的突然出现，牵动了人们的目光。

11日深夜两点，青岛市委主要领导立即赶赴市疾控预防控制中心，召开市区两级紧急视频会议，全面动员全面部署，坚决遏堵疫情蔓延。凌晨4点，山东省委省政府主要领导接到疫情报告，第一时间作出部署：青岛全面从严从细从实从快排查、检测、隔离、治疗。

11日清晨，山东省在青岛市成立省市一体化指挥部，全面推进疫情应急处置。山东省委统筹疫情防控和经济运行工作指挥部接连下发7个文件，分别就核酸检测、离青人员追踪随访等工作进行安排部署。

山东省成立由省卫健委、省公安厅组成的流调溯源工作专班，调集30余名流行病学专业人员和近800名警力，在国家专家组指导下开展流行病学调查、重点人群分类检测和病毒基因测序，72小时连续作战，调集分析不同场景1万多个小时的视频资料，利用通信大数据分析各类人员时空轨迹信息数亿条……

青岛积极运用大数据手段深度挖掘，对9月23日以来省内离青人员追踪随访并进行核酸检测，第一时间将离青的省外人员信息推送有关省市，坚决切断疫情扩散传播之路。10月11日夜间开始，青岛市的广场空地上支起了一个个帐篷，开始了大规模的核酸检测。

11日上午青岛市胸科医院停诊，青岛市第三人民医院作为备用医院启用。国家卫健委和山东省先后派出9位专家赶赴青岛指导临床救治，国家卫健委还紧急为青岛调拨新冠肺炎康复者恢复期血浆9000毫升。

青岛建立国家、省、市三级专家联合巡诊会诊机制，按照“一人一策”“一人一案”精准救治，同时坚持中西医并重，分别采取抗结核、抗病毒等对症治疗措施。截至10月28日，13名病例救治情况良好，其中4人已经治愈出院。

通过努力，青岛5天之内完成千万人检测，5天之内找到零号病人，5天之内确定不存在社区感染风险。

5天内全市检测全覆盖

“3天内对市南、市北、李沧、崂山、城阳五区实现核酸检测全覆盖，5天内对全市1100多万人检测全覆盖。”当前方指挥部提出这一要求时，有人担心：青岛这次疫情是不是非常严重？

青岛市委常委、副市长薛庆国在一次新闻发布会上表示：“青岛全员核酸检测并不是因为青岛的疫情有多么严重，只是为了让身边的每一个人更安心。”

全民检测，要速度，更要温度。增加检测点，简化登记流程，增派人手……从老到小不漏一人，从清晨到深夜，4000多个分布在青岛市各区市街道社区的检测点，一万多名奋战在核酸检测一线的医务人员，2万余名参与采样现场服务的志愿者，齐心协力同病毒竞速。

青岛战“疫”，全省一盘棋。山东全省派出7支210人核酸检测队伍和1050人的采样队伍奔赴青岛。烟台、威海、淄博、潍坊、日照5市与青岛5个城区开展对口协作，直接派车到对口支援城区，将样本运回本地检测。

截至16日10时，完成核酸采样超过1082万份，出结果的超过了1043万份，未发现新增阳性病例。

共绘一张“战疫群英图”

5天内，有很多身影感人：“防护服”忙起来就是十多个小时，脸上留下的口罩压痕是最美的印记；“红马甲”端起盒饭，就地蹲下开吃，令人难忘……

在青岛市阜外医院检验科，检测机器24小时连轴转，23名医护人员吃住在单位，轮流上阵。“平时看起来还有些青涩的年轻人，在疫情面前都很有担当。” 检验科主任黄晓辉说。

针对行动不便的残疾人、失能老人、高龄老人，一些街道和社区成立入户检测小分队，登门为他们采样。队员说，所到之处，总能听到声声感谢。

在城阳区城阳街道大北曲前社区，烧烤摊主捐出两顶帐篷，成为“标准检测点”；来自青岛市第八人民医院的急诊科护士程秀燕，今年春天奔赴武汉，秋天里又在家门口义不容辞地穿起了防护服，走上抗疫一线……

投身青岛战“疫”，不止青岛人和山东人。“家人需要帮助，我们就上！”说这句话的是来自甘肃陇南成县医疗队的队员孔繁琼。10月13日下午5时，甘肃省陇南市成县50名医护人员组成的核酸检测采样医疗队抵达青岛流亭国际机场，专门来支援在东西部扶贫协作携手三年的青岛市城阳区。

“谢谢阿姨，辛苦你们了。青岛加油！”在西海岸新区灵山岛保护区检测现场，完成核酸检测采样后，一位美丽可爱的小女孩拿起手中的画笔，为医护人员送上祝福。

如今，五四广场人影绰绰，栈桥景点游人如织，青岛恢复如常。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 13 版）