多给体育设施留些空间（体坛观澜）

家门口的一条跑道、一副双杠、一架秋千，既回应着老百姓对美好生活的需求，也承载着健康中国的美好愿景

经过两年多的老旧小区改造，笔者所在的小区旧貌换新颜：外墙增加保温层，架空线入了地，老楼安装了电梯。尤为可喜的是，整治后的小花园成为居民锻炼休闲的好去处。

小花园里，见缝插针安装了健身器材、儿童滑梯；原先破损的路面，铺上了塑胶跑道，跑步的人一天天多起来；一块不大的空地也派上用场，白天年轻人挥拍打羽毛球、孩子们骑车跳绳，晚上老年人伴着音乐跳起广场舞。

小区物业曾打算改造部分小花园用作停车位，却遭到居民反对，说要为体育设施多留些空间，这折射出居民对健康生活的新追求。时下不少人工作繁忙，难以专门到场馆锻炼；老年人习惯在家门口遛弯，晒着太阳舒展筋骨；孩子更要有一片自由奔跑、嬉戏玩耍的天地。就近就便锻炼，成为人们的普遍需求。

满足群众健身需求，离不开体育设施的有效供给。《国务院关于实施健康中国行动的意见》要求：“努力打造百姓身边健身组织和‘15分钟健身圈’。”现实中，老旧小区普遍缺少体育设施，一些社区公共健身器材老化损坏，体育场地也存在被挤占、挪用现象，“去哪儿健身”是一个亟待破解的难题。

统计表明，2019年我国人均体育场地面积为1.86平方米，距离《体育强国建设纲要》规定的到2035年人均体育场地面积达到2.5平方米尚有差距。为实现这一目标，需要多方发力，精准施策。拿城镇老旧小区改造来说，仅2020年各地就计划开工改造3.9万个小区，这项涉及广大群众的重大民生工程，不妨把体育设施配套纳入改造范围，想方设法补齐短板。新建小区则要因地制宜做好规划，预留更多体育运动空间。补上旧账，不欠新账，让居民不仅住得宽敞明亮，行得自如通畅，也练得酣畅淋漓，这才是一个宜居小区应有的模样，也会成为人均体育场地面积的有力补充。

家门口的一条跑道、一副双杠、一架秋千，回应着老百姓对美好生活的需求，也承载着健康中国的美好愿景。从吃得好、穿得好到练得好，让我们一起“动”起来，为促进大家的健康生活而努力。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 15 版）