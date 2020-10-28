阳金娥，女，汉族，大专，群众，1970年4月

工作单位：广西桂林市阳金娥儿科诊所，从事医生工作24年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1995年毕业于桂林市卫校

1998年-2001年就读广西中医药大学

2001年-2002年在桂林市第二人民医院进修

2003年-2006年在桂林市大河卫生院上班

2006年-2008年在桂林市翠竹路社区上班

2008年-2015年在桂林市谭医生诊所上班

2015年至今，在桂林市阳金娥儿科诊所上班

通常，人们将医生比作白衣天使，可我们更愿意把自己看成守护人民生命健康的白衣卫士。工作这么多年来，自己对每一位诊治过的患者，都做到细致又耐心，让患者感受到我们的关爱之心。

同时，我们也要求自己不断的学习提高各方面技术水平，遇到复杂疑难问题，认真研究，或者向其他医生讨教，更好的完善自己，因为作为一名医生，只有不断的努力学习，才能更好的帮助到每一位患者，为她们送去健康，一直保持着高度的责任心，良好的职业道德，严谨的工作态度，对待每一位患者，避免医疗纠纷的发生。

那么在今后的工作中，做一个人民群众生命的守护者，患者的贴心人。