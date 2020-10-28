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广西河池市：潘晓风

2020年10月28日17:23 来源：人民网-人民健康网

潘晓风，女，壮族，大专，团员，1979年2月

工作单位：广西河池市环江县洛阳镇潘晓凤诊所，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人于1996年9月就读于广西河池市卫生学校社区医学专业、学制四年制，毕业后继续在广西卫生管理干部学院函授学习，（2001年9月至2004年6月）业余修完专科、临床医学专业，毕业后曾就职于河池市人民医院两年，2010年考取执业医师后在本地开设个体诊所至今。

本人于1996年9月就读于广西河池市卫校，社区医学专业，学制4年。毕业后续继在广西卫生管理干部学院函授学习。2001年9月至2004年6月修完临床医学专业。毕业后就职于河池市人民医院。

2010年考取执业医师，2010年至今开设个体诊所，开设诊所至今.眼看着自已的曾经的病人，一个个幼小的生命茁壮成长，也亲眼目睹了很多生命转眼即逝。让我更懂得生命的价值，也知道疾病给人带来的痛苦！我庆幸我选择了这样的一个职业，让更多的生命看到希望，让更多的家庭能够圆满和谐。我将用我的所学服务于群众健康事业，让我为我的病人群体们守好这一道健康大门，让他们能在家门前就能花小钱看好病！

(责编：李轶群、许晓华)


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