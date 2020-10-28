卢国光，男，壮族，中专，党员，1941年10月

工作单位：上思县卢国光诊所，从事医生工作54年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1965年9月至1997年7月在上思县百细制纸厂卫生院

1977年8月至1989年10月在上思昌菱职工医院

1989年11月至2006年10在上思县七门中心卫生院

2007年至今在上思县卢国光诊所

卢国光诊所主要经营儿科、内科，门诊医护人员有六人，医生从医已经有54年，之前是当地两大卫生院当了25年的院长，他的医术和管理至今没有人超越过，他精湛的医术在当地有一定的名气，口碑也很好，一提到卢医生无人不知、无人不晓。

卢医生今年已经78岁，从医五十四年以来，风雨无阻，兢兢业业解决百姓缺医少药等难题。在他诊所里吊针或者拿药比如患者有一定的难处钱不够的，他都会自己掏腰包帮助解决，比如住的远的患者回家没有路费的，还有一个就是70岁以上的老人都是免费治疗，是我们当地最有爱心医生，不管是小孩或者老人，他都是有耐心的嘘寒问暖，平时一有空闲也会像个老小孩似的跟患者问着问那，所以大家都很喜欢的在他的诊所看病。小孩子一生病都会叫家长说去老爷爷哪里看病，很难听到病人这样的夸他和认可，心里比吃了蜜还甜。