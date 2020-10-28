湖南省永州市：王东辉

王东辉，男，汉，大专，群众，1978.10.1

工作单位：永州市王东辉诊所，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997.09－2000.06永州市九嶷山专修学校

2000.09－2005.07深圳市龙岗区社区医院

2005.07－2008.06杭州市萧山区第二人民医院

2008.06－至今永州市个体医疗机构王东辉诊所

王东辉于2000年毕业于九嶷山专修学校医学系，是湖南永州市的一名普通的基层医生，在二十余年来一直从事医疗，预防工作，心系每一位患者的身体健康，把病人的生命安全放在第一位，竭尽所能用自己所掌握的医疗技术服务于一方百姓，得到患者的一致认可和称赞。

王医生经常强调的是“要多为患者着想，给患者最合理的治疗”。他在看病时总是为患者着想，从检查到治疗，处处都为病人精打细算。同时，也一直关注患者的心理变化，争取经过治疗，患者恢复身心健康”。他耐心地倾听每一位患者的讲述，认真地分析，遇到有心理问题的患者，及时进行心理疏导，并教会患者多种释放心理压力的方法。许多患者看完病后经常会说“不用吃药，跟王医生聊几句天，就觉着病好多啦!

在行医的10多年中，王医生接诊了无数的患者，让他们重新恢复健康。在2018年3月的一天晚上，已经7多点多钟了，他正准备下班关门，一名女患者因腹痛来诊所要购买一点腹痛拉肚子的药，说今天白天吃了冷饮，导致晚上腹痛，总是想上厕所 ，又拉不出大便，总有便意感。他第一感觉这个女孩不是急性胃肠炎，通过问诊和检查，发现血压已降到了休克血压，考虑为宫外孕大出血。当即联系家属，并亲自把她送到市中心医院，刚到急诊室，女孩就晕倒了，之后通过手术，患者转危为安。一次一次与死神赛跑，最终为患者争取到时间，并取得了胜利，是他生命中最大的幸福。

在不少人看来，做基层医生过于辛苦。但是，王医生却认为：“治病救人是医生的职责所在。看到患者重拾笑容，我们再苦再累都值得。”