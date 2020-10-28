湖南省怀化市芷江县：黄生家

黄生家，男，汉，大专，党员，1981年12月

工作单位：湖南省怀化市芷江县和平医院，从事医生工作12年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

毕业于吉首大学临床医学专业，获执业医师证书。

从事临床医疗工作十多年，擅长于儿科常见病，多发病及疑难杂症的诊断和治疗，尤儿科中药绿色贴敷疗法获得显著临床疗效。

执业十二年的黄生家专注于儿科，诊所门诊量每天达上百人，其中将近90%的患者是小孩。

无论刮风下雨还是严寒酷暑，他每次都是最后一个离开医院的，有的时候忙的连一口水都顾不上喝，当有时候我们问起他说：“黄医生，下班了你怎么还不回家呀？”他总是笑着说，你们先走吧，刚刚有个病人打电话来，我等他过来看完再走。十二年如一日，就这样矜矜业业的为这些孩子们默默奉献着，毫无怨言。

为了不断的提高医疗技术水平，规范诊疗水平，黄医生不断的外出学习。通过学习，他熟练的掌握了各种适宜技术灵活应用在临床，解决很多疑难杂症！也正是这种执着学习的劲头，让他在儿科等方面造诣博深。除了十里八乡的病人青睐有加，更甚外地患者不辞辛苦坐车专程来求助黄医生看病！

作为一名医生，他深深知道，一个医生要取的患者的信任从来不是靠华丽的包装，而是凭借自己过硬的诊疗技术，高质量的服务和高尚的医德，只有具备这些，才会真正得到群众的认可，他常常跟我们说：“医者，先做人、后行医，”打铁还须自身硬。”行医路上，人人都夸他是个：学历不高水平高，年龄不大学问大，不是亲人胜似亲人的好医生。”

2017年度荣获“春播行动”中医贴敷技术优秀医生奖，2019年度在第二届医师节中评选为“优秀医师”。