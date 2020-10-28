河南省许昌市：颜利霞

颜利霞，女，汉，中专，1971 年 2 月

工作单位：许昌市经济开发区双龙湖街道办事处屯北社区第二卫生室，从事医生工作30 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1990年7月--2016年6月 在屯北卫生室工作

2016年7月--至今 在屯北村第二卫生室工作

‘‘医德医术仁心’’是我行医的座右铭，在基层做医生，一不小心干了30年。我的卫生室现在位于河南省许昌市经济开发区龙湖社区屯北村，在很多年前这里还是农村，经济条件不太好，本着先救人在收费、帮助家里困难需要去上级医院住院的病人，垫付住院费、遇见条件特殊的病人，在卫生室还有免单的现象....

在救治病人的面前，我往往考虑的是生命高于一切，不遗余力的去治疗每一个来卫生室看病的病人。

记得有个女性病人乳腺癌晚期，离异，跟着母亲住在一间地下室，每天准时的去给她免费换药，很多人不理解，我为什么这么做。觉得这个病人的亲朋好友，都不愿意管的事，我怎么还愿意免费？其实做为一名医生，救死扶伤是我们的使命，在生命面前人人是平等的，我只是想尽自己的努力，帮助病人减轻一些痛苦，少受一些病痛的折磨。

有一年大中午的时候，一个老太太在孩子的陪同下来到卫生室，有心脏病，马上服用速效救心丸，建议她马上去上级医院治疗，家属慌了，说不会打120叫救护车，我二话没说，拿起手机，赶紧拨打电话，10分钟左右救护车到了，送病人到车上，与急诊医生交待后，我回到了卫生室，有人不理解，别人看见这种病人时，躲还躲不及，我怎么还愿意救治？其实，做为医生我们每次多为病人提前争取一分钟的有效时间，她被救治成功的几率就会增加很多。

在基层做医生，不比在医院的医生，因为可用的检查仪器太少，多数时候都需要我们靠积累的经验去判断病情；在卫生室上班，没有具体的时间，有时早上天不亮被叫起，有时忙了一天，刚准备休息，又被叫起来。可是，尽管是又苦又累，但我也从不后悔自己做了一名基层医生。

希望在未来的日子里，不忘初心，我本人继续发光发热，依然坚守在基层医生的这个岗位上，去为更多的病人守护他们的健康。