山东省临沂市临沭县：郇恒超
郇恒超，男，汉，中专，党员，1964 年 6 月
工作单位：临沭县店头镇西大于科村卫生室，从事医生工作38年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1981年至2008年工作于临沭县店头镇丁褚林村卫生室
2008年至2010年工作于临沭县店头镇东大于科卫生室
2010年至今工作于临沭县店头镇西大于科村卫生室
1996年获全国优秀乡村医生
在医生这个备受尊崇的行业里，郇恒超乐于助人无私奉献的精神，兢兢业业任劳任怨的品行以及丹心仁术精益求精的医德，在整个社区以及业内已深入人心，他为社区作出了杰出的贡献，他坚持以全心全意为人民健康服务为宗旨，恪守救死扶伤治病救人的神圣职责，以高尚的 医德、精湛的医术，极不平凡的光辉业绩和对基层工作的执着追求与奉献，赢得了来者的信赖、同行的尊敬和社会的广泛赞誉，但他仍然坚持不懈地学习，在取得个人进步的同时，帮助身边的同事，积极组织和开展些极具意义的学术活动和比赛，并在活动中起到表率作用多次获奖得到同行们的一致好评。
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