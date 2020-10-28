宋妮，女，汉，中专，群众， 1982年 7月

工作单位：济宁市高新区接庄街道姜庄村卫生室，从事医生工作14年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1998-2003 就读于济宁卫校2003至今在接庄街道姜庄村卫生室工作

医生这个职业是光荣而崇高的，不仅是能以肉体上解除人的痛苦，而且在精神上也能给人安慰，所以选择了这个职业必须全身心的投入，才能全心全意的为人民服务。

通过不学习，充实自己的政治头脑。卫生院临床进修各科，刻苦钻研业务，积极参加各项业务培训。参加全科医生培训学习，上课认真听讲做笔记，下课认真复习做作业，经考核获得全科合格证书。用当兵时的一句话，平时多流汗，战时少流血，所以业务上提高，技术精益网求精，才能更好地为患者服务，以减轻病人的痛苦，更好地为广大人民群众的健康服务。

有高度的责任心和事业心，工作认真负责，一丝不苟，所在的服务站是由原三个行政村合并组建的，在组建这个服务站上花了大量心血，能爱岗敬业，扎根在农村最基层卫生服务，遵守国家法律法规，严格执行规定的收费标准，坚持从正规渠道进药，收费标准公示上墙，不开大处方，不乱收费，让群众花小钱，就能放心就医。

医者父母心，对群众热情，关心，耐心听取病人苗述病情，和痛苦。分析他们的需求和意见。时时急病人这所急，痛病人之所痛，上班时严肃认真，细致诊查每一例病人，谨慎用药，严格执行操作常规，避免医疗事故的发生。不管是寒冬还是酷暑，白天还是夜晚，下雨还是下雪，上班时还是下班时，随叫随到，无怨无悔言。有时一晚能出诊数次，一夜都睡上觉，有时刚端上饭碗，吃了一口饭，就被病人叫去，就是大年初一，也没轻闲过，更谈不上平时节假日，曾有人问，这么没日没夜，图的是什么，即没有高的收入，也没有政治地位，回答的是凭一个人的良心一个医生的道德。