国家卫健委：居民健康素养平均水平“十三五”期间翻一番

人民网北京10月28日电 （记者崔元苑）28日，国务院新闻办公室就“十三五”卫生健康改革发展有关情况举行发布会，国家卫生健康委员会副主任于学军介绍“十三五”卫生健康改革发展有关情况时指出，国家卫生健康委全力推进健康中国建设，推动以治病为中心向以健康为中心转变。 从2015年到2019年底，我国居民人均预期寿命从76.3岁提高到77.3岁。主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平，个人卫生支出占卫生总费用的比重降至28.4%。居民健康素养水平明显提升，从2015年的10.25%提高到2019年19.17%，到今年年底，居民健康素养平均水平在“十三五”期间翻了一番。近90%的家庭15分钟内能够到达最近医疗点。

于学军表示，“十三五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，也是卫生健康事业发展的重要时期。以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心，作出实施健康中国战略的决策部署，明确了新时代党的卫生健康工作方针。在这期间，党中央、国务院召开卫生与健康大会，印发实施《“健康中国2030”规划纲要》，全国人大颁布实施《基本医疗卫生与健康促进法》《中医药法》，开启了健康中国建设新征程、全民健康新时代。

于学军介绍说，国家卫生健康委全力推进健康中国建设，推动以治病为中心向以健康为中心转变。从2015年到2019年底，我国居民人均预期寿命从76.3岁提高到77.3岁，也就是说4年提高了1岁。孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别从20.1/10万、8.1‰、10.7‰降至17.8/10万、5.6‰、7.8‰，主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平，个人卫生支出占卫生总费用的比重降至28.4%，健康中国建设取得良好开局。

具体表现在以下几个方面：

一是健康中国行动启动实施，共建共享水平逐渐提高。国务院部署实施健康中国行动，成立健康中国行动推进委员会，着眼全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病，实施15个专项行动，关注健康、追求健康的社会氛围初步形成。深入开展爱国卫生运动，全面启动健康城市健康村镇建设。强化每个人是自己健康第一责任人的理念，我国居民健康素养水平明显提升，从2015年的10.25%提高到2019年19.17%，到今年年底我们的健康素养平均水平在“十三五”期间翻了一番。

二是医药卫生体制改革攻坚克难，中国特色基本医疗卫生制度框架基本建立。强化医疗、医保、医药“三医联动”改革，全面推开公立医院综合改革，取消药品和耗材加成。开展现代医院管理制度试点，全面推进以质量为核心、公益性为导向的绩效考核。完善医务人员在基层工作的薪酬、职称等激励机制。推进医联体建设和县域综合医改，推进优质医疗资源下沉。基本医保参保覆盖面稳定在95%以上。基本药物数量由520种增加到685种。推进药品集中采购和使用，试点药品中选价格平均降幅52%以上，打通降价药进医院“最后一公里”，将政策红利引导到临床端。改革完善行业综合监管制度。促进健康产业和社会办医规范发展，努力满足群众多样化、差异化健康需求。

三是医疗卫生服务体系不断完善，服务可及性不断提高。优化医疗资源配置，启动国家医学中心和区域医疗中心建设，完善县域医疗卫生服务体系，84%的县级医院达到二级及以上医院水平。从2015—2019年，每万人全科医生数从1.38人增长到2.61人，每千人口医疗卫生机构床位数从5.11张增长到6.3张，执业（助理）医师数从2.22人增长到2.77人，注册护士数从2.37人增长到3.18人。近90%的家庭15分钟内能够到达最近医疗点。

四是围绕“基本医疗有保障”目标持续发力，健康扶贫成效显著。确定县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设、乡村医疗卫生机构标准化建设3个主攻方向，将符合条件的贫困县县医院纳入全民健康保障工程，组织三级医院“组团式”帮扶贫困县县医院，远程医疗服务覆盖所有国家级贫困县和边远地区。大病专项救治病种扩大到30种，累计分类救治贫困患者1900多万人，近1000万因病致贫返贫户成功脱贫。

五是基本公共卫生服务均等化水平进一步提高，公共卫生整体实力再上新台阶。人均基本公共卫生服务经费补助标准从2015年的40元提高到今年的74元，免费向全体城乡居民提供14大类国家基本公共卫生服务项目。优化重大传染病防控策略，实施职业病、地方病三年攻坚行动，实施扩大国家免疫规划，扩大癌症早诊早治覆盖人群，2019年重大慢性病过早死亡率比2015年降低10.8%。

六是妇幼保健和计划生育服务管理继续加强，积极推进健康老龄化。有序调整完善生育政策，2019年二孩及以上孩次占比为59.5%。同时完善相关配套政策，促进3岁以下婴幼儿照护服务发展。全面加强出生缺陷综合防治，开展五类残疾儿童筛查、诊断和康复试点工作。加强老年健康教育和预防保健，大力发展医养结合，为居家老人提供医疗服务的机构达到4万多家，每年免费为65岁以上老人进行健康体检。

七是完善激发和释放活力的政策机制，中医药守正创新迈出新步伐。中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，国务院召开全国中医药大会，中医药服务体系建设、人才培养、科技创新和质量提升等全面推进。全国现有中医机构6.5万多个，年诊疗量约11.6亿人次，中西医优势互补，相互促进，共同维护人民健康。

于学军表示，十九届五中全会描绘出“十四五”时期国家发展蓝图和二O三五年发展远景，也将对全面深化实施健康中国战略作出系统谋划。我们将认真贯彻落实五中全会精神，精准落实各项任务，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务，不断提高全民族的健康水平。