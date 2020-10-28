康宝莱携旗下营养产品连续三年亮相进博会

第三届中国国际进口博览会（CIIE）即将开幕，康宝莱将携旗下20多类50多种海外畅销的营养产品第三次亮相，涵盖核心营养、目标营养、每日营养三大系列。

康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木表示：“在疫情蔓延、全球经济面临挑战的特殊时期，本届进博会的如期举办对外传递了中国坚持对外开放、加强与世界交流合作、共享经贸发展成果的重要信息。能够连续三次参加进博会这一举世瞩目的盛会，我们感到非常荣幸。我们将借力这一绝佳的平台，展现康宝莱将全球科技接轨中国机遇的最新成果和创新理念，以及践行助力‘健康中国’的不变承诺。”

康宝莱相关负责人介绍，今年的展台位于“医疗器械及医药保健展区”(7.1C04-004)，将以“质量”和“数字化”为核心，展示多种海外畅销的产品，通过不同的产品和组合满足各类人群对体重管理、运动营养、能量补充等多方面的健康诉求。在本次进博会上，康宝莱展台的数字化转型展示区将通过VR游戏和惊喜抽奖等方式，在增进与消费者互动的同时，生动展示公司在数字化转型方面的阶段性成果。

康宝莱展台还将全方位展示公司在质量管控方面的举措与承诺。康宝莱始终致力于为全球消费者提供高品质的营养产品，在整个产业链的各个环节对产品质量安全都实施严格把控，涵盖原料采购、植物原料加工与产品生产等多个维度，保证了所有康宝莱产品都有源可循，真正做到“安心健康”，让消费者吃得安全、吃得放心。

康宝莱相关负责人表示，康宝莱始终致力于为中国消费者提供高品质的营养产品，并持续加码中国市场。2019年年中以来，康宝莱中国大大加速了新产品上市的步伐，新品数量比往年同期显著增加。受到今年新冠肺炎疫情的影响，越来越多的消费者更加重视个人营养和健康。针对市场对于各类营养产品的强势需求，康宝莱将加速新品引进和研发，为消费者提供个性化营养补充方案，增强身体保护力。