直播预告：医体融合，预防卒中

卒中，即通常所说的“中风”，已成为我国居民主要的死亡原因之一。面对患病人数众多的疾病，该如何预防其发生？患者又该如何选择治疗方式？

2020年10月29号（周四）19:00-20:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任杨新春；首都医科大学附属北京朝阳医院神经内科主任胡文立和北京市朝阳区双井第二社区卫生服务中心全科主治医师危玉先进行视频访谈，与大家在线分享脑卒中相关科普知识。

专家简介

杨新春，首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心主任，主任医师，教授、博士生导师、医学博士。学术任职：中国生物医学工程学会心律学会副主委，中华医学会心血管病学分会常委，中华医学会心电生理和起搏分会常委, 全国房颤工作委员会副主委，全国室性心律失常工作委员会副主委，中国医师协会心血管内科医师分会常务委员，中华医学会介入培训中心专家委员会委员，卫计委国家心血管病专家委员会专家等。

擅长：临床常见及复杂心律失常的诊断、治疗，房颤、房扑、房速以及室性心律失常的射频消融治疗。普通永久起搏器、ICD、CRT-D的植入术等。

胡文立，首都医科大学附属北京朝阳医院神经内科主任，主任医师，教授、博士生导师、医学博士。学术任职：北京神经内科学会副会长，中华医学会神经病学分会委员，中华医学会北京神经病学分会常委兼神经重症专业组组长，北京神经内科学会神经重症专业委员会主任委员，北京神经内科学会（BNA）脑小血管病委员会副主任委员，卫健委脑小血管病委员会常委，北京医学会血栓和止血学会副主任委员，国家远程医疗与互联网医学中心脑血管病与神经介入专业专家委员会主任委员等。

危玉先，北京市朝阳区双井第二社区卫生服务中心全科主治医师，南部医联体优秀医生。从事临床工作30余年对社区常见病的慢性病，如:高血压、冠心病、糖尿病、脑卒中、慢阻肺等患者的管理以及规范化治疗有丰富的经验。

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