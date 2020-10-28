环境镉暴露影响肠道炎症相关疾病

近日，《总体环境科学》期刊在线发表了上海交通大学公共卫生学院王慧教授、巴乾副研究员课题组的论文。该研究发现，长期暴露于环境剂量的重金属镉可破坏肠道屏障，加重小鼠的肠道炎症和损伤程度。这些发现为环境镉暴露所产生的健康风险提供了更好的理解。

镉是一种有毒重金属，广泛存在于土壤、大气和水中。虽然膳食中镉的吸收率仅为3%～5%，但其可以在人体内长期积累，生物半衰期约为10年～30年。作为一种食源性污染物，镉可进入消化道，并影响胃肠道疾病的发生和发展。炎症性肠病的发病率均呈逐年上升趋势，它由遗传和环境因素相互作用引起。然而环境浓度镉暴露对肠道生态和肠道炎症的影响并没有被充分阐明。

在本项工作中，研究人员利用葡聚糖硫酸钠建立慢性结肠炎小鼠模型，并使用含镉饮水对小鼠进行食源性暴露。结果发现，长期环境剂量镉暴露可显著加重肠道炎症和损伤，明显上调结肠和血浆中多种炎症细胞因子的水平。体外实验表明，镉暴露可时间依赖性地下调细胞黏附蛋白和紧密连接蛋白的表达和膜定位。（特约记者杨静）