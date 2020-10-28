新疆喀什新增新冠肺炎确诊病例5例 新增无症状感染者19例

人民网乌鲁木齐10月27日电 27日，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室举行喀什地区疏附县新冠肺炎疫情防控新闻发布会，介绍有关情况。发布会上，喀什地区卫健委党组书记李林玉介绍，10月27日0时至17时，新疆新增新冠肺炎确诊病例5例，新增无症状感染者19例。

据介绍，此次疫情报告的感染者大都没有临床症状，可能是因处于感染早期，随着病程进一步发展，其中一些无症状感染者可能出现症状，成为确诊病例，所有无症状感染者正在接受积极的医疗观察。

截至10月27日17时，喀什地区现有确诊病例5例，无症状感染者178例。新增确诊病例5例，均为无症状感染者转确诊；新增无症状感染者19例，均为26日阳性混管复检检出。

喀什地区卫健委党组书记李林玉介绍，疏附县疫情发生后，在自治区疫情防控指挥部的统筹调度下和有关地州市的大力支持下，喀什地区争分夺秒、全力以赴开展全员免费核酸检测工作。喀什地区需检测总人数474.65万人，于10月27日17时，已全部完成全地区全员核酸检测，除已报告的疏附县183人呈阳性外，其余均为阴性，其他县市全员核酸检测均为阴性。

据了解，10月24日晚，自治区疾控中心派出19人组成的流调队伍抵达疏附县，与喀什当地流调力量共同开展工作；25日晚，国家卫健委疾控局与中国疾控中心流行病学调查专家组成的工作组，抵达喀什地区；26日，国家、自治区、地区、县4支专业疾控队伍组成联合流调工作组，高效有序开展流调工作。

喀什地区卫健委党组书记李林玉介绍，经对发现的无症状感染者样本病毒进行全基因组分析，排除疏附县疫情与7月份乌鲁木齐疫情病毒的相关性。（人民网联合报道组）