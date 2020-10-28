加强粮食生产支持 保护农民种粮积极性

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，持续加大强农惠农富农政策力度，着力强化政府对农业的支持保护，我国农业农村发展取得了历史性成就。

加大投入改善农业生产条件

国家持续加大对农业基础设施的支持力度，农业生产条件明显改善，农业抵御自然灾害的能力明显提高。

加强耕地保护和质量建设，积极推进粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设。今年即将建成8亿亩旱涝保收的高标准农田，到2022年将建成10亿亩左右，以此可以稳定保障1万亿斤以上粮食产能。据测算，粮食生产功能区和大豆生产保护区建成后，可保障我国口粮消费的95%，谷物消费的90%，大豆消费的14%，稳住粮食等重要农产品供给保障的基本盘。

出台农机购置补贴政策，推动农业机械化水平大幅提高。2019年全国农机总动力达到11亿千瓦左右，全国农作物耕种收综合机械化水平超过70%，小麦生产基本实现全程机械化，玉米、水稻耕种收综合机械化率超过80%，农业生产方式实现从依靠人力畜力到主要依靠机械动力的历史性转变。

支持打造科技创新强力引擎

国家高度重视农业科技发展，坚持科教兴农战略，不断加强生物技术、信息技术等高新技术的研究与开发应用，积极推广优良品种和农业先进适用技术，加快农业科技成果的转化与推广应用。2019年农业科技进步贡献率达到59.2%，比1996年的15.5%提高了43.7个百分点，粮食作物自主选育品种面积占比提高到96%以上。这是我国大力推进科教兴农取得的显著成效，是我国在生物种业、重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新的结果，为保障国家粮食安全和保护生态环境作出了重要贡献。

培育壮大新型农业经营主体

近年来，国家支持实施新型农业经营主体培育工程，培育发展家庭农场、农民合作社、龙头企业和社会化服务组织，支持新型农业经营主体提升服务和带动小农户发展的能力，促进小农户和现代农业发展有机衔接。

截至2020年6月底，全国家庭农场超过100万家，在提升农产品数量和质量、农业结构调整以及提高农民收入方面都收效显著。目前，全国农民合作社超过220万家，农民合作社联合社10273家，农民合作社成员6682.8万个，辐射带动全国近一半农户。

以小农户为主的家庭经营是我国农业经营的主要形式，立足大国小农的基本国情农情，通过支持农技推广、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等为主要内容的服务型规模经营，发展多种形式适度规模经营，正在把小农生产引入现代农业发展轨道。

让地方抓粮农民种粮不吃亏

农业补贴政策基本框架建立后，补贴种类不断增加、覆盖范围逐步扩大，补贴力度也在逐年加大。2015年国家决定开展种粮直补、农资综合补贴、良种补贴“三项补贴”改革试点，2016年在全国推开，将“三项补贴”合并为“农业支持保护补贴”，政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。

为保护农民种粮积极性，防止出现“谷贱伤农”和“卖粮难”，2004年以来，逐步建立了以最低收购价和临时收储政策为重点的粮食等重要农产品收储制度。随着市场形势发展变化，粮食供给更加充裕，按照分品种施策、渐进式推进的原则，积极稳妥推进粮食收储制度和价格形成机制改革。2014年起先后取消了大豆、玉米临时收储政策，实行“市场化收购”加“生产者补贴”新机制，2016年起逐步完善了稻谷和小麦最低收购价格政策，实现了以市场化收购为主。2020年继续实行最低收购价政策，提高早籼稻和中晚籼稻最低收购价格。补贴政策和价格支持政策在稳定市场价格、保护农民收益方面发挥了重要作用。

坚持和完善粮食主产区利益补偿机制，发挥粮食主产区优势，加大对产粮大县的转移支付力度，调动地方重农抓粮积极性。近年来，全国13个粮食主产区贡献了近80%的粮食总产量、90%以上的粮食增产，粮食主产区优势更加彰显。

加快建立多层次农业风险保障体系步伐，按照“扩面、增品、提标”要求，完善政策性农业保险支持政策，开展农业大灾保险试点，实施三大主粮完全成本保险和收入保险，探索补贴撬动金融保险支农的有效路径。我国农业保险保费收入从2007年的53.3亿元，到2019年实现672.5亿元，年均增长23.5%，提供风险保障从2007年的1126亿元增加到2019年的3.6万亿元，服务农户从4981万户次增长到1.8亿户次，为地方发展农业生产特别是粮食生产提供了风险保障。

随着一系列粮食支持政策陆续出台并完善，政策效果也日益显现。我国粮食生产实现“十六连丰”，2019年全国粮食产量创历史新高，达到13277亿斤，连续5年稳定在1.3万亿斤水平以上，人均粮食产量达到470公斤，高于世界平均水平，稻谷、小麦自给率超过100%，玉米自给率多年稳定在95%以上，有效保障了我国粮食安全，为国家长治久安奠定了重要物质基础。特别是今年在遭遇新冠肺炎疫情的情况下，夏粮再获丰收，产量达到2856亿斤，创历史新高，比上年增加24.2亿斤；早稻种植面积比上年增加470万亩，扭转了连续7年下滑态势。粮食连年丰收，为我国应对风险挑战、稳定经济社会大局发挥了“压舱石”“稳定器”作用。

粮食生产周期长、自然风险大、市场风险高、比较效益低，粮食安全基础仍不稳固，相当长时间内粮食需求仍将保持刚性增长，国际农产品贸易不确定性增加，未来粮食供需还将长期处于紧平衡。下一步，必须继续坚持把确保重要农产品特别是粮食供给作为实施乡村振兴战略的首要任务，按照增加总量、优化存量、提高效能的原则，着力推动降成本、增效益、防风险，提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，采取有力举措完善粮食生产支持政策体系，让农民务农种粮不吃亏、地方重农抓粮不吃亏，确保粮食和重要副食品供应安全，把中国人自己的饭碗端稳端牢，为稳定经济社会发展大局提供有力支撑。

（作者为中国农业大学副校长、教授）