秋粮收购顺利开局
本报北京10月26日电 （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉，随着南方中晚籼稻、华北玉米陆续上市，2020年秋粮收购由南向北顺利开局。
据介绍，秋粮产量占全年粮食总产的3/4，商品率高，收购任务很重。目前南方中晚籼稻已进入收购旺季，纳入统计范围的企业累计收购759万吨。主要产区入统企业已收购新产玉米438万吨、大豆6万吨。其中，截至10月25日，黑龙江省入统企业商品粮已累计收购40亿斤，湖北省入统企业累计收购新中晚稻50.1亿斤。11月上旬东北玉米、大豆、粳稻集中大量上市后，收购进度将进一步加快。
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