国家卫健委：10月27日新增确诊病例42例 其中本土病例22例均在新疆

人民网北京10月28日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，10月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例42例，其中境外输入病例20例（上海7例，陕西6例，广东2例，天津1例，河北1例，内蒙古1例，河南1例，四川1例），本土病例22例（均在新疆）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者500人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例267例（其中重症病例3例），无现有疑似病例。累计确诊病例3284例，累计治愈出院病例3017例，无死亡病例。

情况显示，截至10月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例298例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80936例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85868例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者853920人，尚在医学观察的密切接触者9907人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者38例（境外输入19例）；当日转为确诊病例24例（境外输入2例）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者570例（境外输入408例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5904例。其中，香港特别行政区5308例（出院5053例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区550例（出院502例，死亡7例）。