什么症状说明心脏不好 心脏病可能被它们触发

编者按：心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。心脏病的危害也早已为人们熟知，但对其表现出的症状，很多人却弄不明白，要知道，一般“伤心”了，身体很受伤。你的心脏还好吗？

警惕心脏病发病年轻化趋势

猝死，是指平时身体“健康”或病情基本稳定的患者，发生非预料中的突然死亡，一般将发病后1小时内死亡定为猝死的时间标准。研究表明，近年来我国猝死发生率有上升趋势，导致猝死的最直接和密切因素多与疾病有关。

对于青少年来说，猝死的第一大杀手是肥厚型梗阻性心肌病。冠心病是老年猝死的最常见原因。此外，其他心脏病，如主动脉夹层动脉瘤、主动脉瓣重度狭窄、恶性心律不齐等，也是导致猝死的原因。

青年人猝死有几大特点：1.预警症状少，只有少数的患者有胸闷、不适等症状。2.猝死诱因不明确，一部分患者猝死是由运动诱发的。3.年轻人最常见的猝死原因是致死性心律失常、冠状动脉疾病、肥厚型梗阻性心肌病，肥厚型心肌病是与遗传相关的，患者心肌比正常人增厚很多，这类患者在检查心脏超声和心电图时都有特异性改变，可以早期识别。

临床发现，冠心病发病趋年轻化，目前国内有明显升高的趋势，这部分人也是潜在的猝死人群。为什么心脏疾病会找上年轻人呢？

生活节奏加快，工作学习的压力过大，生活不规律，饮食不科学，烟酒过量等，导致高血压、高血脂、糖尿病，最后引发冠心病。冠心病最常见的危险因素有三个：高血压、高血脂、高血糖。另外这些疾病有一定的遗传因素。

心脏病可能会被它们触发

患有自身免疫性疾病。纽约大学朗格尼医学中心的心脏病专家尼采·戈德堡认为，如果有自身免疫性疾病（如狼疮、类风湿性关节炎或牛皮癣性关节炎）病史，那么你更有可能发作心脏病。怀孕期间患上自身免疫性疾病的女性，心脏病发作的风险相对更高。

外界环境寒冷。美国加州橙县海岸纪念医院心脏和血管疾病研究所的心脏病专家桑吉夫·帕特尔解释说，气温明显降低之所以会导致心脏病发作，是因为当天气寒冷时，身体会试图保存其核心区域的热量，不让热量“逃离”身体，包括动脉在内的身体血管会因此主动收缩，使管腔变得狭窄，增加心脏病发作风险。

开始一种新的锻炼方案。坚持锻炼是值得提倡的，但要注意锻炼方法。如果你是个习惯久坐的人，直接进入高强度运动，很可能导致心脏病发作，因此需要做足准备工作，再慢慢开始。事实上，任何一种大的、突然的变化都会引发心脏病，老年人甚至可能由于过度性生活导致。

癌症。美国明尼苏达大学的研究人员发现，心脏病和癌症间存在相关性。某些癌症治疗方法（如胸部放疗）会增加患冠心病的风险。治疗癌症的药物，如阿霉素和赫塞汀也会增加心力衰竭的风险。

空气质量差。长期暴露在恶劣空气中会增加心脏病发作的风险。此外，生活在空气质量较差地区的人，外出活动的机会减少，也会增加心脏病发作的可能。

腿部持续抽筋。平时腿抽筋，绝大部分都是良性的。但如果每次在短距离行走时，你都会有抽筋感，坐下来有所缓解，可能说明这是外周动脉疾病（PAD）导致的。它意味着，你的血管可能存在动脉粥样硬化，或者外周动脉狭窄和阻塞。若不及时治疗，外周动脉疾病就可能在未来引发冠心病。

什么症状说明心脏不好

1.有胸闷、心慌、胸痛的症状，就是心脏病吗？

不一定。心脏病的常见症状包括胸闷、心慌、胸痛，但出现这些症状，不代表就是心脏病，也可能是神经功能调节失衡所引起。另外，剧烈运动、过度劳累时也会出现胸闷、心慌，但需要区别的是，非心脏器质性病变引起的胸闷、心慌持续时间不会很长，休息后可能就会好转，而心脏病患者活动量大时会加重不适。因此建议，为了保险起见，出现该症状的人应该去医院进一步诊断，以明确是否有心脏病变。

临床上经常会见到因神经官能症引发的心脏病症状，也就是说患者经过检查，心脏没有器质性病变，却总感觉心慌得很厉害，或者胸口闷、难受、呼吸困难，女性较为常见。这是由于受焦虑、紧张、情绪激动、精神创伤等因素的影响，人体中枢神经兴奋和抑制过程发生障碍，受植物神经调节的心血管系统也随着发生紊乱，引起了一系列交感神经张力过高的症状。这类人要学会减压、放松心情、适度运动，必要时应该进行心理治疗。

2.有的年轻人经常心跳加速，这是心脏病变的信号吗？

出现这种情况的年轻人，多数可能不是心脏疾病，尤其是年轻女性。另外，没有基础疾病的人在情绪波动、精神紧张、受到惊吓、运动后、过量吸烟、喝酒后，都可能出现心跳加速的情况，如果在上述条件下出现这些症状，不用太担心。但心率过快肯定不好，如果成人每分钟心跳超过100次，就算心动过速，容易增加心血管疾病发病风险，因此我们应该学会控制情绪、适度运动、戒烟限酒。

3.心里经常咯噔一下，感觉像是停跳了，这是得了心脏病吗？

这个问题应该引起重视，可能是早搏。早搏的发生率很高，健康人和有心脏疾病的人均可发生，精神压力大、饮酒、喝咖啡、睡眠差等因素是诱因。早搏有良性和恶性之分，没有心脏病的早搏是良性的，如果症状不明显，对生活没有影响，可不用治疗。但如果是冠心病、高血压等引起的早搏，应该引起足够重视。因此，发现早搏还是应该去医院，让医生检查是否有心脏基础疾病。

4.一感冒就不舒服，感到心慌、胸闷、气短，这跟心脏有关吗？

有一定关系。感冒发烧后出现胸闷、气短等症状，建议到医院做心电图，如果发现早搏、传导阻滞等，要警惕病毒性心肌炎。但大家不用紧张，因为大多数人的不适是一过性的，真正发生重型病毒性心肌炎的人很少。生活中，我们应该加强锻炼，预防感冒。

5.什么症状应该怀疑是心脏病？

心脏病的表现非常多，例如冠心病、心绞痛患者除了胸闷、心痛、心慌、气短、嗓子发紧等症状外，还可能有胃痛、腹痛、头晕、腹胀等不典型心绞痛的表现。双下肢疼痛、浮肿等，也可能是心衰表现，最好马上去医院，以便及时发现病情。

6.预防心脏疾病最有效的方法是什么？

简单来说就是两种：一是改变生活方式，戒烟戒酒、适当运动、饮食有规律、荤素搭配、少吃油腻；二是高危人群循证用药，比如有高血压的人一定要按医嘱规律服用降压药，有糖尿病的患者控制好血糖，血脂高的人要管好血脂等。

六种食物最护心脏

豆类。黑豆、黄豆、豌豆、蚕豆、扁豆、鹰嘴豆等豆类营养丰富，低脂肪高蛋白，富含复杂的碳水化合物、膳食纤维以及多酚和皂苷等活性物质，有助降低胆固醇。一项涉及25项相关研究的综合分析发现，每天吃130克豆类食物可以使“坏胆固醇”（低密度脂蛋白）降低0.17毫摩尔/升，收缩压降低2.25毫米汞柱。研究还发现，每天吃一杯豆（约合200克）可以使体重降低0.34公斤，体脂总量降低0.34%。

咖啡。咖啡富含生物活性多酚（主要是绿原酸）、咖啡因（具有刺激作用的生物碱）以及大量的矿物质钾。一项针对18.6万名参试者长达16年的跟踪调查发现，与不喝咖啡的人群相比，每天至少喝4杯咖啡的参试者早亡风险（包括心血管疾病死亡风险）降低18%。每天喝1杯咖啡也可使早亡风险降低12%。咖啡中多酚物质的主要作用包括：降低血糖浓度、抑制脂肪吸收、促进脂肪组织中三酸甘油脂的分解。

茶。茶叶富含黄酮类化合物和多酚类抗氧化剂。一项涉及66名冠心病患者的研究发现，经常喝红茶可以显著改善血管内皮健康，逆转冠心病患者血管舒缩功能障碍。中国一项涉及20万名男性和30万名女性的大规模研究发现，每天喝茶（任何一种茶）可以使缺血性心脏病风险降低8%，心脏病相关风险降低10%。专家表示，喝茶最好不要加糖、甜味剂或奶油。

蘑菇。大量临床研究发现，经常吃蘑菇保护心脏。蘑菇具有抗炎抗氧化作用，而且有助增加体内维生素D水平。蘑菇中的多种氨基酸和β葡聚糖（多糖）等物质可防止动脉粥样硬化、降压降脂和调节免疫系统。经常吃蘑菇还可减少心脏病并发症，如代谢综合征、2型糖尿病和肥胖症等。

富含欧米伽3脂肪酸的食物。具有护心功效的欧米伽3脂肪酸可分为海洋来源的欧米伽3多不饱和脂肪酸和植物来源的α亚麻酸。前者主要包括三文鱼、金枪鱼、鲭鱼等深海肥鱼。一项涉及22万名参试者的大型分析研究发现，适量吃鱼，冠心病死亡风险可降低7%。植物来源的欧米伽3脂肪酸主要包括绿叶蔬菜、核桃、菜籽油和大豆油、亚麻籽油等。

富含维生素B12的食物。维生素B12缺乏容易导致严重的血液疾病和神经疾病。多项大型前瞻性研究发现，补充维生素B12可降低心血管疾病的发生或复发风险。富含这种营养素的食物有瘦肉、发酵豆制品等。

研究人员同时强调，添加糖和能量饮料最不利于心脏健康。前者增加动脉粥样硬化和心血管疾病风险，后者升高血压、增加血小板聚集以及心律失常风险。

十个习惯让心脏更健康

改善饮食和加强锻炼是公认有效的护心法。但美国近期报道称，越来越多的研究显示，除了吃动之外，还有很多小方法可以起到保护心脏健康的作用。

1.拥抱。研究表明，与爱人相依偎能使自身释放一种有助降低血压、释放压力的激素，催产素。

2.大笑。大笑能刺激血管扩张，最大幅度可达22%，进而增强血液流动，降低血压。

3.食用巧克力。可可豆中富含的抗氧化物质，可以增强免疫系统功能，帮助身体抵御外来伤害。

4.养宠物。数据显示，饲养宠物的人血压相对较低，患心脏病的风险也低于不饲养宠物的人。这可能是因为养宠物的人比不养宠物的人锻炼时间更多。

5.每周吃一天素。少吃肉是保护心脏的重要措施之一，研究表明，适当素食可以降低32%的心脏病风险，建议每周至少有一天吃素。

6.站立。无论工作还是休息，我们一天中的大部分时间都在坐着，一定程度上会增加患心脏病的风险。站起来，在办公室里散散步，和同事聊聊天，或者每隔几个小时在附近转一转，都可以改善心脏健康。

7.保持适度睡眠时间。每晚需要保证7~8小时的睡眠。研究表明，睡得太少会令心脏病风险增加48%，而睡得太多也会令患病几率增加38%。

8.咖啡因。每天喝1~3杯黑咖啡有助于稳定心率。

9.远离噪杂的公路。研究表明，在高速公路上，你接触到的噪音每增加10分贝，心脏病的发病风险就会上升12%。

10.结婚。调查发现，已婚人士的心脏相对单身者更为健康。对女性来说，持续10年的稳定婚姻可以使心血管疾病风险降低13%。

心脏病人的运动原则

大量研究证明，有规律的运动对心脏病有积极的预防和治疗作用。《柳叶刀》上的一项研究显示，对那些糖耐量低的患者来说，如果他们每天多走2000 步或进行约20分钟的适度步行运动，一年下来，患心脏病的风险就会减少8%。目前建议，心脏病患者运动应遵循“1、3、5”原则。

“1”指运动时的心率不超过170减去年龄数。运动处方通常包括运动强度、频率、时间和类型等方面。拿运动强度来说，医生会根据患者的病情和心肺功能测定结果，制订一个“靶心率”，即运动时所要达到的心率。但一般来说，运动时的心率不超过170 减去年龄数。此外，运动前后要数脉搏，以运动后增加不超过20 次/分钟为宜。

“3”指每天步行约3000 米，时间在30分钟左右。一般情况下，运动要定量，避免运动强度过小或过大。很多时候，心脏病患者刚开始运动时，也许仅能维持5~10 分钟，随着心功能的恢复，运动时间会慢慢延长到30 分钟或更久。临床上认为，合适的运动量应是运动后微微出汗、呼吸略快但感觉舒畅，无明显疲劳感，第二天睡醒后心率仍然稳定。

“5”指初始运动每周不超过5天。最开始的时候，依据个人情况，每周活动最好别超过5天，随后可增加至每天都活动。大家要将运动变成生活中的固定环节，就好像吃饭一样。要知道，三天打鱼两天晒网的效果，可能比干坐着不动更糟糕。

还需要提醒的是，心脏病患者一旦开始运动后，应该密切关注身体反应，如果运动后次日早晨感觉疲劳，运动中心率加快或减慢、血压异常、运动能力出现下降、因呼吸急促而不能自由交谈、面色苍白等应马上停止并在医生指导下调整运动计划。另外，心脏病患者参加运动锻炼是有一定危险的，运动量、次数、时间一定要在医生指导下“量体裁衣”。（人民健康网综合自原创、生命时报）