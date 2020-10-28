新疆喀什新增确诊病例5例 均为无症状感染者转确诊

中新网乌鲁木齐10月27日电 (记者 孙亭文 赵雅敏)新疆喀什地区卫健委党组书记李林玉27日下午称，26日24时至27日17时，喀什地区新增确诊病例5例，均为无症状感染者转确诊；新增无症状感染者19例，均为26日阳性混管复检出来的。截至10月27日17时，喀什地区现有确诊病例5例，无症状感染者178例。

27日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室举行第三场喀什疫情防控新闻发布会。李林玉在新闻发布会上通报上述信息。

李林玉称，疏附县疫情发生后，在新疆疫情防控指挥部的统筹调度下和有关地州市的大力支持下，喀什地区争分夺秒、全力以赴开展全员免费核酸检测工作。喀什地区需检测总人数474.65万人，于10月27日17时，已全部完成全地区全员核酸检测，除已报告的疏附县183人呈阳性外，其余均为阴性，其他县市全员核酸检测均为阴性。

据介绍，为快速高效完成检测任务，喀什地区按照采运检一体化要求，对核酸检测能力、采样队伍再次进行科学测算，做到采集数量和检测能力相匹配；质控人员全程跟踪检测工作，确保检测实现全覆盖，包括老人、儿童、残疾人员等特殊群体，做到高效精准、保质保量。

李林玉表示，虽然喀什地区的全员核酸检测工作已经完成，但疫情防控形势依然严峻复杂，绝不能有丝毫放松，绝不能掉以轻心。根据国内外经验和流行病学规律，无症状感染者在潜伏期过后还有相当一部分会转为确诊病例。下一步，喀什地区将继续加强流行病学调查和溯源工作，按照“四个集中”的原则，严格遵循国家卫健委第八版诊疗方案，全力以赴对相关病例进行同质化、规范化治疗。