新疆喀什：排除疏附县疫情与7月份乌鲁木齐疫情病毒的相关性

中新网乌鲁木齐10月27日电 (记者 孙亭文 赵雅敏)27日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室举行第三场喀什疫情防控新闻发布会，喀什地区在新闻发布会上再次通报疏附县疫情流调溯源情况。

喀什地区卫健委党组书记李林玉通报称，目前，在已检出的无症状感染者中尚未发现有明确的与相关疑似病例、确诊病例、发热病人接触史，或与冷链物品、野生动物的接触史。疫情的溯源工作正在进行中。经对发现的无症状感染者样本病毒进行全基因组分析，排除疏附县疫情与7月份乌鲁木齐疫情病毒的相关性。

李林玉表示，疏附县疫情发生后，在国家和自治区专家组的指导下，喀什地区迅速成立流调工作组，通过全面摸排，调查分析，查清无症状感染者及密接人员的活动轨迹，排查密接者和传播风险因素，查找可能的传染源，为实现精准防控工作争取时间、赢得主动。

据介绍，10月24日晚，新疆疾控中心派出19人组成的流调队伍抵达疏附县，与喀什地区当地流调力量共同开展工作；25日晚，国家卫健委疾控局与中国疾控中心流行病学调查专家组成的工作组，抵达喀什地区；26日，国家、自治区、地区、县4支专业疾控队伍组成联合流调工作组，高效有序开展流调工作。

李林玉称，此次疏附县疫情报告的感染者大都没有临床症状，可能是因处于感染早期，随着病程进一步发展，其中一些无症状感染者可能出现症状，成为确诊病例，所有无症状感染者正在接受积极的医疗观察。

目前，喀什地区各县市对10月17日以来有高风险地区旅居史的人员，以及密接人员开展全面细致的流调工作。截至目前，对流调出的密接人员的核酸检测及隔离工作已全部完成。(完)