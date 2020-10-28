天津新增1例境外输入确诊病例 详情公布

中新网10月28日电 据天津市人民政府新闻办公室官方微博消息，10月26日18时至27日18时，天津市新增境外输入新冠肺炎确诊病例1例(中国籍)，累计报告124例(中国籍106例、美国籍3例、菲律宾籍7例、法国籍2例、乌兹别克斯坦籍1例、俄罗斯籍1例、乌克兰籍3例、哈萨克斯坦籍1例)，治愈出院112例，在院12例(其中普通型8例、轻型4例)。

第124例境外输入确诊病例，女，34岁，中国籍，近期居住地为捷克布拉格。该患者自布拉格乘坐航班，在波兰华沙转机(LO093)，于10月15日抵达天津滨海国际机场。该患者入境时体温正常，申报无症状。经海关检疫排查采样后，送至静海区集中隔离医学观察点。该患者抵达集中隔离医学观察点后，出现流涕、干咳、咽痒症状，伴有嗅觉减退，一周前嗅觉恢复，但仍有干咳，咽痒，10月25日由120救护车送至空港医院就诊。空港医院检测新冠病毒血清IgM抗体和IgG抗体阳性，鼻拭子新冠病毒核酸检测结果阳性，即由120救护车转送至海河医院。胸部CT显示两肺间质纹理增多。后经市级专家组综合分析确定为天津市境外输入新冠肺炎确诊病例(轻型)。全程实施闭环管理。

10月26日18时至27日18时，天津市无新增报告本地新冠肺炎确诊病例。累计报告本地新冠肺炎确诊病例137例，其中男性74例，女性63例；治愈出院134例，死亡3例。

天津市无新增无症状感染者，累计77例(境外输入76例)，其中，解除医学观察60例、尚在医学观察9例、转为确诊病例8例。

第66例无症状感染者(境外输入)符合出院标准，于10月27日从海河医院出院，转入集中隔离医学观察点。

截至目前，天津市无现存疑似病例，累计排查密切接触者7859人，尚有785人正在接受医学观察。