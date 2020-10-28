冬补不如霜降补 中药师教你DIY阿胶糕

霜降是秋冬气候的转折点，也是阳气由收到藏的过渡。民间有“秋冬进补，来年打虎”的说法，更有“冬补不如霜降补”的说法，阿胶具有补血滋阴润燥的功效，是秋冬进补佳品，广州中医药大学第一附属医院药学部杨丽娥主管中药师教你如何在家DIY阿胶糕。

【阿胶糕的制作】

材料：

阿胶250g，黑芝麻、龙眼肉、红枣、核桃仁、冰糖各250g，枸杞子50g，绍兴黄酒600ml。

制法：

1、阿胶放入不锈钢锅中，倒入黄酒600ml浸泡24小时。

2、黑芝麻、核桃仁炒熟，红枣去核备用。

3、将黄酒泡软的阿胶用大火煮开，把冰糖全部加入锅中，调小火慢慢熬胶，其间用勺子不停搅拌，熬30分钟左右直至“挂旗”，或“滴水成珠”即可。

4、加入之前准备好的黑芝麻、龙眼肉、红枣、核桃仁、枸杞子，搅拌均匀。

5、倒入托盘中（事先铺上一层保鲜膜再涂点花生油），压平后盖上盖子，放入冰箱冷冻一夜，第二天膏体变硬后切片即可。

特别提醒：

1、阿胶品性滋腻，有碍消化，脾胃虚弱、呕吐泄泻、腹胀便溏者慎用。

2、感冒、咳嗽或经期者应停服阿胶。

3、用作一般滋补，宜在空腹时服用阿胶。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）