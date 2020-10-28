香蕉百合炖冰糖 缓解慢性咽炎咳嗽
常出现不同程度的咽干、咳嗽等症状的慢性咽炎人群，在燥气加剧的秋季更应注重日常调养。广州中医药大学第一附属医院内科教授蓝森麟支招，可试试食疗，比如吃碗香蕉百合炖冰糖来帮助缓解症状，具体做法如下——
材料：香蕉2条、百合15克、适量冰糖。
做法：香蕉去皮，百合洗净后一同入煲，加适量冰糖和水，炖15～30分钟。
服法：饮汁，吃香蕉和百合，早晚各吃1次。
功效：可助缓解慢性咽炎症状。
提醒：中医认为香蕉性寒滑肠，脾胃虚寒、便溏腹泻者不宜多食、生食；胃酸过多者不可食用，急慢性肾炎及肾功能不全者忌食。
（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）
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