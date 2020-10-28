倒立的时候能吃进东西吗

倒立吃东西没试过，但躺着吃东西肯定有很多人试过。躺着不会让吃下的食物停滞，倒立也不会。人体又不是个“饭桶”，运输食物靠的不是重力，而是消化道的蠕动。吃饭时，你的吞咽动作就已经为食物施加了第一把推进力，将食物推入食管，平常扁平的食管此时会扩大，并分泌黏液润滑食物，食管壁上的肌肉能够自主收缩，像波浪般蠕动，把食物送进胃里。

一旦食物进入胃里，食管和胃之间的括约肌就会关闭，所以即使你倒立，食物和胃液也不会倒流回你的嘴里。成年人的食管只有约25厘米，接下来才是长路漫漫。

肠胃蠕动和各个关卡的括约肌都会保证食物顺利到达终点。宇航员在失重条件下不会饿死也是同样的道理。

当然，倒着吃东西确实需要多克服下重力阻碍，不想费劲或者被妈妈揍还是好好坐着吃吧。

（内容来源：《万物》杂志官方微信“把科学带回家”）