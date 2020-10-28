为什么手掌会是“不毛之地”
除了头发和胡须，我们的身体表面还覆盖着短而细的汗毛。但长汗毛的毛囊并不负责出汗，这是汗腺的活儿。毛囊对应毛孔，汗腺对应汗孔，但后者太小，肉眼分辨不出。
在手掌这片地盘上，汗腺才终于成为主角。这里汗腺密集，毛囊毫无地位，别说汗毛，连毛孔都见不到。深入皮肤细胞，科学家发现了这些“不毛之地”的形成原因。之前他们已经知道Wnt这种蛋白质在调控毛囊生长和间隔方面发挥着关键作用。但Wnt有个克星——Dickkopf 2 （DKK2）蛋白质，它会阻碍Wnt传递信号，让毛囊长不起来。
研究者发现实验小鼠的足底无毛，正是DKK2在起抑制作用，而无法正常表达DKK2的小鼠足底就会长出毛发。我们的手掌不长汗毛也可能是相同的作用机制。
那么，手掌无毛的意义何在？从演化角度讲，灵长类动物的手掌、脚掌都没长毛，科学家推测这可能跟我们祖先爬树的生活方式有关，掌部没有毛发遮挡，触觉更灵敏，也不会太光滑，更方便抓握。还有人推测这更有利于散热或防止滋生寄生虫。
不过，和许多意义不明的演化结果一样，这也可能只是个无关痛痒的性状，没有致命伤，或许还搭了“有用基因”的顺风车，才得以留存至今。
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