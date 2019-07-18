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面部最容易感染的寄生虫---毛囊虫

苏佳

2019年07月18日09:14 来源：齐鲁晚报

日前,一位操着北京口音的男士拿着化验单来到文登区皮肤病医院检验科,要找专家诊治。

医生经过检查后发现,从面部看,他的鼻翼及整个面颊部出油,毛孔粗大,蜕屑,脸油,皮肤暗沉无光甚至凹凸不平。他说,他已经在很多家医院治疗过都没有效果,听说文登区皮肤病医院是一家治疗皮肤病的专科医院,出差经过威海,特意来文登区皮肤病医院找专家检查治疗。

接诊后,检验人员在男士面部扩张的毛囊口挤压出一点皮脂,放在低倍镜下检查到很多活动的毛囊虫。医学检验报告单结果出来后,男士吃惊看着报告单上毛囊虫图片资料,开玩笑的说:“原来自己面部养着这么多寄生虫啊”。

每逢春夏时期,凡面部多油,出现持续性红斑,丘疹,脓疱,脱屑,要考虑蠕形螨病,应到专业医院进行检查和治疗,因为毛囊虫皮炎不但影响美观,还会通过毛巾,枕巾,各种形式的面部接触,传染给家人或者朋友。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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