浙江省义乌市：陈忠诚

陈忠诚，男，汉，大专，群众，1969年 7月

工作单位：浙江省义乌陈忠诚诊所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从事医疗行业25年，一直不忘初心，听党话、跟党走。在理论学习上不断进取，先后取得了医生、执业助理医师、执业医师等资格证书。在工作上严格遵守各项规章制度，依法行医，为当地群众提供方便优质的卫生医疗服务，在上级医院的指导下，共同开展慢病调理，开展中医针灸、艾灸、推拿等相关医疗项目。金杯银杯不如老百姓的口碑，同时我们不仅得到了好医生的大力支持，还受到了当地及周边老百姓的好评及肯定。

1996年-2000年：在义乌工人北路开设个体诊所

2000年-2006年：在义乌稠州医院上班

2006年-2009年：在义乌新世纪幼儿园开设医务室

2009年-2019年：在义乌达泰立盛商业管理有限公司医务室工资

2019年至今：在义乌市银海二区开设陈忠诚诊所