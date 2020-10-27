热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网>>2020专题策划>>2020寻找最美基层好医生>>华东地区>>浙江

浙江省义乌市：陈忠诚

2020年10月27日15:21 来源：人民网-人民健康网

陈忠诚，男，汉，大专，群众，1969年 7月

工作单位：浙江省义乌陈忠诚诊所，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

从事医疗行业25年，一直不忘初心，听党话、跟党走。在理论学习上不断进取，先后取得了医生、执业助理医师、执业医师等资格证书。在工作上严格遵守各项规章制度，依法行医，为当地群众提供方便优质的卫生医疗服务，在上级医院的指导下，共同开展慢病调理，开展中医针灸、艾灸、推拿等相关医疗项目。金杯银杯不如老百姓的口碑，同时我们不仅得到了好医生的大力支持，还受到了当地及周边老百姓的好评及肯定。

1996年-2000年：在义乌工人北路开设个体诊所

2000年-2006年：在义乌稠州医院上班

2006年-2009年：在义乌新世纪幼儿园开设医务室

2009年-2019年：在义乌达泰立盛商业管理有限公司医务室工资

2019年至今：在义乌市银海二区开设陈忠诚诊所

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准   为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】

流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！   一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn