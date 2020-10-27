浙江省东阳市：王娟
王娟，女，汉，中专，党员， 1978年12 月
工作单位：东阳市王娟诊所，从事医生工作22年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1997-2005年在邵阳县城关镇医院上班，2005年至今个体诊所上班 。
1997年从事医生工作，已经有22年的时间了，并于2013年考取了职业助理医师资格证书。
在2年的从医工作中，王医生恪守医生的医德医风，严格要求自己，不断参加各种培训，提升自己的医疗水平，取得了无数的荣誉证书，同时也造福一方百姓，深受当地村民的爱戴，不仅如此，王医生也注重社会责任，积极参与村里的各项各种建设。
仁心仁术，王医生在三十几年的从医工作中，心里总是想着老百姓的不易，对一些上了年纪的老年患者或者是当地的困难村民，能少收费用的就少收，甚至经常不收，王医生的理念就是：作为一名村医，就是为当地的村民们服务的，能减轻病人的痛苦，把病治好，他就非常有成就感。
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