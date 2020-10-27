“青春健康我做主”青少年健康科普作品线上征集活动启动

日前，国家卫生健康委与联合国儿童基金会合作开展的青少年健康与发展项目“青春健康我做主”青少年健康科普作品线上征集活动正式启动。活动由中国人口宣传教育中心、中国疾病预防控制中心共同主办，国家体育总局体育科学研究所科学健身与健康促进研究中心支持。活动面向全国青少年，特别是大中小学校学生，以心理健康、合理上网、居家运动为主题，征集青少年在疫情防控常态化期间的优秀作品，展现青少年在特殊时期的身心状态和应对方法，促进青少年群体养成良好的生活学习习惯，全面提升自身健康水平。

本次征集活动设一等奖3名，二等奖10名，三等奖15 名，优秀奖若干名。获奖者将获得由主办方颁发的证书。

征集主题：

青少年心理健康、合理上网、居家运动

作品形式：

（一）短视频类：格式为mp4格式，文件大小不超过 20M,时长1分钟以内；配备15字内、精炼平实的标题和 100字以内的文字说明。

（二）海报类：电子图片格式要求为JPEG：RGB图，分

辨率100DPI以上（作品入选后，需另外提交TIFF文件）。

（三） H5类：制作工具可选择易企秀、初页、MAKA、 兔展等H5设计软件，参投作品页面不少于6页（含封面、 封底），不超过15页。可在平台直接填报作品链接。

（四） 手绘作品类：画稿要求基于A4尺寸（210mmX 297mm）纸张创作的作品，画稿四周请保留各2cm空白，要 求画面清晰、标明页数，组稿不多于4页，上传不小于1M 的扫描件。

投稿方式：

请参加者扫描下图二维码，关注“中国疾控动态”微 信公众号，通过该平台报送作品。请于10月31日前投递作品。主办方将于11月初通过该公众号开展作品线上投票。