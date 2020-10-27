黑龙江省疾控中心提示：秋冬季谨防一氧化碳中毒

人民网哈尔滨10月26日电（杨雪楠）又到了供暖时节，采用煤炭取暖的家庭需格外注意一氧化碳中毒事件的发生。10月26日，黑龙江省疾控中心发布提示，提醒群众及时了解一氧化碳中毒的防范和急救知识。

一氧化碳是一种常见的无色、无嗅、无味、无刺激性的有害气体，素有“无形杀手”之称。一氧化碳中毒，俗称煤气中毒。家庭或生产场所等环境通风差的情况下，煤炉产生的煤气、液化气管道漏气、工业生产煤气或矿井中的一氧化碳吸入都可以导致中毒。在日常生活中，家庭用火、取暖、洗浴时缺乏预防措施，是导致一氧化碳中毒的主要原因。

一氧化碳中毒主要症状

一氧化碳中毒按程度可分三级。1.轻度中毒：会出现头痛、头晕、心慌、恶心、呕吐、心悸和四肢无力等症状。2.中度中毒：患者出现胸闷、气短、呼吸困难、幻觉、视物不清、面色潮红、多汗、烦躁、逐渐昏迷。3.重度中毒：迅速出现昏迷、呼吸抑制、肺水肿、心律失常或心力衰竭，患者可呈现去皮质综合征状态。

冬季如何预防一氧化碳中毒事故

1.用煤炭取暖的住户，居室内火炉要安装烟囱，烟囱结构要严密，排烟排气良好；没有烟囱的煤炉，夜间要放在室外。空气湿度大、气压低的天气应格外注意，室内门窗不要封闭过严。

2.使用煤气时，要防止管道老化、跑气、漏气，烧煮时防止火焰被扑灭，导致煤气溢出。

3.不使用已淘汰的热水器，如直排式热水器和烟道式热水器、超期服役热水器；安装热水器要请专业人士安装，不得自行安装、拆除、改装燃具。冬天洗澡时浴室门窗不要紧闭，洗澡时间不要过长。

4.不要在密闭的室内食用烧炭火锅、点炭火盆。

5.开车时，不要让发动机长时间空转；车在停驶时，不要过久地开放空调机；行驶中应经常打开车窗，让车内外空气产生对流，感觉不适即停车休息；驾驶或乘坐空调车如感到头晕、发沉、四肢无力时，应及时开窗呼吸新鲜空气；不要躺在车门车窗紧闭、开着空调的汽车内睡觉；长途行车如开内循环，应定期开窗通风。

中毒急救方法

1.闻到有煤气味后，不开灯，不接触门铃，不点明火，防止发生爆炸。救护人员要确保安全（用湿毛巾捂口鼻）再关煤气。

2.进入现场后，立即将门窗打开，迅速将中毒者移到安全且通风良好的地方。

3.转移中毒者到通风处，拨打120急救电话及119消防电话，说明是煤气中毒。120会优先将中毒者送往有高压氧条件的医院进行治疗。

4.保持中毒者头部偏于一侧，保证呼吸道通畅，防止呕吐物堵塞气道，解开衣领和皮带，将中毒者下肢抬高，保证血液优先供给心脏和大脑，减少中毒者活动，同时予以保暖措施。

5.判断中毒者症状，有轻度昏迷者，可以掐人中穴促进苏醒。重度昏迷者，如出现心脏、呼吸骤停，应立即实施心肺复苏，不要轻易放弃。