“零反”食用油呼应健康粮油新时代

民以食为天，食以油为先。近些年，中国粮油行业以增加绿色优质粮油产品供给为主要任务，逐步适应城乡居民膳食结构及营养健康水平日益提高的需求，增加满足不同人群需要的优质化、多样化、个性化、定制化粮油产品供给。

随着《“健康中国2030”规划纲要》的推进以及合理膳食行动的倡导下，人们越发关注食品安全与营养问题，世界范围内对于“餐桌健康”的要求进一步精细与严格，关于“零反式脂肪酸”的呼声也愈加高涨。据相关调查显示，中国人50%的反式脂肪酸摄入来源为植物油，过多食用含反式脂肪酸的食用油将给身体带来诸如心脑血管疾病等危害。2018年，世界卫生组织宣布，计划到2023年在世界范围内全面消除食品中工业化生产的反式脂肪酸，开启了世界范围内的“零反”征程。

实现“零反”目标，中国在行动

粮油与饮食紧密相关，从而与全民健康息息相关。近年来，中国粮油产业加快革新，力争到2020年要形成“安全营养、绿色生态、布局合理、协调发展、链条完整、效益良好”的现代粮油加工产业体系，推广食用油适度加工，增加专用油和营养功能性新产品的供给。

近日，由中国粮油学会油脂分会、益海嘉里集团主办的“5G粮油时代，零反式脂肪食用油国际论坛”展开了对“零反”食用油的探讨，同时也推出了金龙鱼零反式脂肪食用油系列产品。来自世界卫生组织以及国内食品、粮油领域的专家在论坛上发表了观点。中国粮油学会油脂分会会长何东平表示，金龙鱼零反食用油的上市，将给粮油行业以积极影响。行业将在倡导全民饮食健康的大环境下，全力投入到这场世界消除反式脂肪酸战役中。

零反式脂肪食用油国际论坛现场图

绿色精准适度加工工艺，促成“零”的标准

根据《预包装食品营养标签通则》（GB 28050-2011）规定，当食品中反式脂肪酸含量≤0.3g/100g（ml）时，可以称为“不含”反式脂肪酸或“零”反式脂肪酸。随着人们健康管理意识的逐步提高，健康食品在市场的需求也逐渐上升，这促使食品生产加工企业抓紧市场需求、不断迭新技术，为全民健康餐桌升级而服务。

据江南大学食品学院教授、中国粮油学会油脂分会常务副会长王兴国介绍，如今市场上很多食用油过分推崇油品“精而纯”，导致过度加工，反而会生成新的食品风险因子，例如反式脂肪酸。他表示，绿色精准适度加工工艺更具先进性和安全性。该工艺坚持精选原料、精准识别、精细制油、精炼适度等的加工方式，在保证原料应有的维生素E、植物甾醇等有益营养成分保留率达8成以上，同时控制反式脂肪酸生成，进而达到“零”反式脂肪酸的标准。

中国粮油学会油脂分会常务副会长王新国教授演讲

此外，绿色精准适度加工工艺的生产环节管控严格，在加工过程中可降低69%的蒸汽消耗、78%的废水排放，以及30%的碳排放，有效实现节能减排。

益海嘉里集团研发副总监姜元荣介绍，该公司科研团队在做了充分的调研与实验之后，采用绿色精准适度加工工艺，希望将食用油的健康、安全、营养提高到全新的维度。

目前，全球已有澳大利亚、比利时、芬兰等国家达到了反式脂肪摄入占总能量摄入比低于1%的国际标准。业界专家呼吁，在全行业推广普及绿色精准适度加工工艺，从技术端为健康保驾护航。