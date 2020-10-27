美食家推荐：桂皮焖土鸡的做法

桂皮可使肉类菜肴祛腥解腻，在秋凉的时候配合焖煮的做法更可以达到暖胃的目的，加入马铃薯可以令酱汁更加适口。

材料：光土鸡1只，香菇（水发）100克，马铃薯200g，葱段15克，拍蒜15克，姜片15克，桂皮10g，生抽、老抽、盐、糖、花生油各适量。

做法：光土鸡洗净斩件备用；马铃薯洗净切件备用；冬菇切十字刀备用。开锅下油，下葱段、拍蒜和姜片爆香。加入鸡块和马铃薯翻炒片刻后倒入适量水，把香菇、桂皮放入，用生抽、老抽、盐、糖调味后盖上锅盖，转中火焖煮20分钟即成。

推荐：美食家庄臣