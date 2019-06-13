美食家食谱：玉米炖牛腩

原料：牛腩两斤， 玉米两根，大葱、 姜、花椒、八角、桂皮、香叶、干辣椒、料酒、生抽、老抽、 盐适量。

做法：1.牛腩洗净后，切成3厘米见方的块，放入清水中浸泡1小时，倒掉血水，再次冲洗干净后，沥干备用。玉米去皮洗净，切成小块。2.锅中倒入油，大火加热，待油烧到五成热时，放入花椒、八角、桂皮、香叶，干辣椒，煸炒出香味后，放入葱段和姜片，翻炒几下。3.倒入牛腩块，一直翻炒到牛腩的表面变色后，烹入料酒，炒几下，倒入开水，没过牛腩的表面。4.水开后，用勺子撇去浮沫，然后倒入生抽、老抽、盐搅匀，放入玉米。5.盖上锅盖，焖制3小时即可。

提醒：牛腩切3厘米大的块刚好，如果太小，炖出来的味道就不香。▲