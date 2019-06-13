美食家食谱：玉米炖牛腩
著名厨房美食专家 文 怡
原料：牛腩两斤， 玉米两根，大葱、 姜、花椒、八角、桂皮、香叶、干辣椒、料酒、生抽、老抽、 盐适量。
做法：1.牛腩洗净后，切成3厘米见方的块，放入清水中浸泡1小时，倒掉血水，再次冲洗干净后，沥干备用。玉米去皮洗净，切成小块。2.锅中倒入油，大火加热，待油烧到五成热时，放入花椒、八角、桂皮、香叶，干辣椒，煸炒出香味后，放入葱段和姜片，翻炒几下。3.倒入牛腩块，一直翻炒到牛腩的表面变色后，烹入料酒，炒几下，倒入开水，没过牛腩的表面。4.水开后，用勺子撇去浮沫，然后倒入生抽、老抽、盐搅匀，放入玉米。5.盖上锅盖，焖制3小时即可。
提醒：牛腩切3厘米大的块刚好，如果太小，炖出来的味道就不香。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn