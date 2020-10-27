木瓜苹果乌鸡汤 既润燥滋补又美容养颜
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：润燥滋补、美容养颜
推荐理由：气血不足、皮肤干燥无光泽的人群
材料：木瓜1个、苹果2个、乌鸡半只（约300g）、生姜3片（3-4人量）。
烹调方法：
木瓜洗净去皮去囊切块，苹果去皮切块，乌鸡洗净去皮切块焯水，生姜洗净切片拍扁。把准备好的材料放入瓦锅中，加入清水2000-2500ml，大火煮沸后，改用中火煲约1小时，调入适量食盐即可食用。
汤品点评：
秋冬季节天气干燥，皮肤容易脱皮，尤其是原本气血不好的女性，皮肤一干更显得粗糙无光泽，这个时候选用一些水果汤就是滋阴润燥不错的选择。甜汤中我们比较常用的是苹果、雪梨、木瓜等，其中苹果用来煲汤，清润甘甜，还有一定的止泻作用，里面的钾和果胶含量丰富，此两者都不怕热，所以苹果即使煮熟了吃，也能最大限度地发挥它对健康的益处。木瓜同样是起到甘润的作用，和苹果配合起来非常不错。如果是春夏季建议会选择一些猪肉，平和清润，到了秋冬天选择搭配乌鸡这类带温补性质的肉类，对于气血不足的人群更为适合。
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