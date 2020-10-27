新疆喀什：目前164例无症状感染者流行病学呈现高度一致

中新网乌鲁木齐10月26日电 (记者 孙亭文 赵雅敏)新疆喀什地区行署副秘书长艾赛提·吾拉音木26日在新闻发布会上通报称，目前喀什地区疏附县164例无症状感染者，与该县站敏乡三村工厂相关联性大，流行病学呈现高度一致，全部病例均为主动筛查发现。所有无症状感染者未明确有疑似病例、确诊病例、发热病人接触史及冷链物品、野生动物接触史。

当日，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开第二场喀什疫情防控新闻发布会。记者获悉，10月25日16时至26日16时，喀什地区无新增确诊病例，新增无症状感染者26例、均在疏附县，全部为25日无症状感染者的密切接触者。疏附县从24日发现首例无症状感染者后至26日16时，该县共计筛查出164名无症状感染者。

艾赛提·吾拉音木表示，此次疫情发生后，喀什地区立即进入疫情防控“战时状态”，严格按照新疆疫情防控指挥部的统一部署，在国家卫健委专家组和自治区工作组的帮助指导下，坚决抓好各项疫情防控措施落实，防扩散、防蔓延。

据他介绍，喀什地区疫情防控指挥部决定，自10月25日24时起，疏附县站敏乡、托克扎克镇、吾库萨克镇、萨依巴格乡疫情风险等级定为高风险，疏附县其他乡镇疫情风险等级定为中风险，其他县市疫情风险等级定为低风险。

他说，在国务院和自治区专家组的指导下，喀什地区疾控等部门成立流调工作组，进行全面摸查，准确掌握无症状感染者及密接人员的活动轨迹，排查密接接触者，阻断疾病进一步传播。通过全面调查分析，发现传播风险因素，争取在最快时间内找到传染源，为做好疫情防控工作争取时间、赢得主动。目前164例无症状感染者，与疏附县站敏乡三村工厂相关联性大，流行病学呈现高度一致，全部病例均为主动筛查发现。所有无症状感染者未明确有疑似病例、确诊病例、发热病人接触史及冷链物品、野生动物接触史。

他还说，对无症状感染者所在村镇、活动区域、接触物开展全方位、无死角消杀。对转运车辆、集中隔离点、医疗机构、发热门诊、重点场所等，由专业化消杀队伍开展消毒消杀工作，每日2—3次，确保不留死角。