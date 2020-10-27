中国非公立医疗机构协会2020年会在上海举办

图为中国非公立医疗机构协会2020年会现场

10月23日，由中国非公立医疗机构协会主办，协会各分支机构、各地方协会支持，看医界传媒承办的“中国非公立医疗机构协会2020年会”在上海举办。原中央国家机关工委副书记陈存根、原卫生部副部长、协会顾问殷大奎，中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明、海南博鳌乐城国际旅游先行区管理局副局长刘哲峰等领导出席会议并发言。协会副会长梅长林、闫东方、张阳、肖正权、叶红、徐大勇、王世宾、于振坤、管伟立，协会常务理事、理事、会员代表，各分支机构、地方协会负责人以及知名医疗企业人士出席了此次年会。

郝德明在年会上表示，协会加强行业自律、提升行业信誉、维护会员权益、增进行业交流合作、规范行业健康发展等方面发挥了不可替代的重要作用，这是千万社会办医人矢志不渝共同努力的结果。他指出，社会资本进入我国医疗行业已有40余年历史。在大家的共同努力下，社会办医从最初的拾遗补缺，到后来的重要补充，再到目前跃升为我国医疗卫生服务体系的重要组成部分。社会办医不仅成为满足人民群众多样化、多层次、高品质健康医疗服务的一支重要力量，还是推动我国医疗供给侧改革的重要抓手。社会办医的快速发展充分显示了党和政府对社会办医的高度重视，也预示着社会办医强大的感召力，旺盛的生命力和广阔的发展前景。他强调，特别是在此次抗击新冠肺炎疫情过程中，社会办医人更是一呼百应、挺身而出、不惧生死，以极高的责任感、使命感投入到疫情防控救治工作中，为全面打赢疫情防控攻坚战做出了重要贡献，用实际行动践行医务工作者人道主义精神和责任担当。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局副局长刘哲峰表示，非公医疗相比公立医疗，很大的特点就是对市场的嗅觉异常敏锐。以早在2013年就成立的乐城国际医疗旅游先行区为例，其被赋予含金量极高的九条优惠政策支持，汇集了多家可以开展“特许医疗、特许研究、特许经营、特许国际医疗交流的”非公医院。国外获批但还未在国内获批上市的一些药物和器械，在先行区医院就可以率先使用。即使公立医院也不一定能做到，现在很多公立医院都主动联系，建立合作。据了解，在相关政策的支持下，短短7年时间，乐城先行区进口特许药械品种首例突破100例，可用抗肿瘤新药、罕见病药达100种。不过，刘哲峰局长也特别强调，后疫情时期社会办医的发展不仅还需注重与公立医院的差异化竞争，更要高度重视医院的党建工作。

三博脑科集团董事长张阳表示，无论任何时候，社会办医疗机构为患者提供安全、高品质服务的本质不能变，并要让医院工作风险管理实现常态化管理，这样才能有能力抵御诸如新冠肺炎这样的重大公共卫生事件。张阳还透露，此次疫情对于三博脑科医院影响不大，医院运营状况已完全恢复，上半年就已完成全年任务额的58%。

海尔医疗总裁倪小伟强调，涉足社会办医领域跟家电领域一样，一定要建立好自身的诚信度，任何时候都要把质量放在第一位，不断满足患者的需求。截止目前，海尔医疗共持有16家医院，8000张床位，旗下苏州广慈肿瘤医院也顺利通过了中国非公医协的五星评价。

复星医药（集团）股份有限公司总经理叶少生说，目前医疗的互联网之路还相对严谨，如何更好地利用互联网赋能，进行场景模式的创新，甚至对未来医疗供应链进行颠覆性的改变，这是大家需要共同思考的问题。在社会办医领域，大家可以更充分地交流或者合作探索出更多的好模式，至少到目前为止，我们还没有发现一个特别好的成熟模式。