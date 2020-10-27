中国肿瘤诊疗水平突飞猛进

根据5年来中国肿瘤登记数据显示，中国恶性肿瘤发病率和死亡率仍有上升趋势。但随着医疗水平和医疗质量的不断提升，医疗技术能力不断进步，肿瘤患者5年生存率也稳步提升，生存质量得到改善。

持续推进肿瘤质控

加强诊疗规范管理

据国家癌症中心主任赫捷介绍，近年来，国家癌症中心、国家肿瘤质控中心，持续推进肿瘤质控工作，加强肿瘤诊疗规范化管理。

一是不断完善国家、省、市肿瘤三级质控体系，28个省份成立了省级肿瘤相关质控中心。

二是重点加强肿瘤单病种质量控制管理工作。单病种质量控制是长期实践证明，能有效提升医疗质量的重要方法。

“国家肿瘤单病种质量控制平台正在建设中，我们将在全国范围内开展肿瘤单病种质控。”赫捷说，国家肿瘤质控中心以乳腺癌为试点，开展了乳腺癌诊疗规范化质控试点建设工作，目前全国已有200家三级以上医院纳入试点范围，肺癌单病种质控也在试行中。

三是持续开展抗肿瘤药物临床应用监测工作，对全国1400余家医疗机构抗肿瘤药物合理使用情况进行监测，目的在于诊疗质控的全方位管理和加强抗肿瘤药物的规范使用。

四是继续推进多种形式的肿瘤医联体和医共体建设，开展肿瘤远程医疗服务，帮扶基层医疗机构专科建设和发展，提升基层肿瘤诊疗能力。

越来越多研究成果

用于制定国际标准

赫捷表示，5年来，肿瘤临床研究持续开展，诊疗新技术不断推广和应用。“随着我国临床研究水平的提高，国内越来越多的肿瘤研究成果被国际权威肿瘤诊疗标准制定机构采纳，用于制定国际临床诊疗标准，提升了我国临床科研的国际地位。同时，随着肿瘤诊疗技术的不断发展，新技术、新药物在临床上也被推广和应用。”他说。

在外科治疗方面，中国的新术式、新理念、新研究有了原创性的突破。如胸腔镜微创手术、机器人辅助胸腔手术已逐步在开展，中国学者原创的“解剖性部分肺叶切除”的新概念被全球胸外科学界接受；以荧光标记病灶及淋巴结为代表的示踪技术、三维重建及3D打印术前模拟技术、纳米刀等新技术也逐渐在临床被广泛使用。

在放射治疗方面，国家肿瘤质控中心制定了多项放疗质控指南。全国已建立起1413个放射治疗中心，约86.2%的中心可以提供三维适形放射治疗，约67.4%的中心可以提供调强放射治疗，包括四维CT或PET-CT模拟、影像引导的放射治疗和运动管理等先进技术。

在药物治疗方面，新的靶向药物、免疫药物以及新型治疗模式不断涌现，进一步改善了癌症患者的生存。例如，肺腺癌中针对诸多少见基因靶点研发的靶向药物，使获益人群提高至70%；PD-1或PD-L1单抗为基础的联合治疗使疾病进展风险和死亡风险下降30%—40%；新型疫苗、新一代免疫双抗等不同形式的免疫治疗，使部分晚期癌症患者获得缓解并长期生存。

此外，针对靶向治疗和免疫治疗的精准诊疗体系正逐步建立，通过标志物选择治疗患者，可有效提高药物治疗的有效性。在此基础上建立的外周血无创分子分型体系，使靶向治疗受益患者增加30%，提高了分子分型的可及性。

下一步，国家癌症中心、国家肿瘤质控中心将持续完善肿瘤质控管理工作，充分发挥好国家肿瘤单病种质控平台及全国抗肿瘤药物临床应用监测网作用，对医疗机构肿瘤诊疗质量相关指标开展持续监测，促进肿瘤诊疗质量持续改进，不断完善我国肿瘤诊疗质控体系。

食管癌患者生存率

已经高于发达国家

治疗癌症，提升肿瘤诊疗水平非常关键。2019年，《柳叶刀》杂志发布的全球医疗质量和可及性排行中，中国的医疗水平已经晋升到前50名，是医疗水平进步最大的国家之一。

赫捷表示，中国肿瘤诊疗过程是一个突飞猛进的发展过程，新技术、新药物、新诊疗模式逐渐被全世界公认，并在临床大力推广和应用。“肿瘤诊疗过程是一个很复杂的过程，我们已经从单一诊断、单一治疗逐渐发展成精准诊断、精准治疗、多学科联合诊断治疗。同时，党中央、国务院以及国家卫生健康委高度重视。所以，我国肿瘤诊断治疗水平已经大大提高。”他说。

据介绍，就生存率来讲，中国癌症患者的五年生存率已经明显提高。从十年前的30.9%，提升到目前的40.5%，上升了将近10个百分点。以乳腺癌为例，提升的更多，乳腺癌患者的五年生存率已经达到了83%，和发达国家的诊疗水平相近。而食管癌患者的五年生存率已经高于发达国家。这些都表明，中国肿瘤规范化诊疗及新术式、新理念和新研究的应用，是有明显成效的。

此外，中国高水平医疗机构，比如北上广的高水平医疗机构，在癌症患者的生存率方面跟发达国家没有明显差距。

“当然，我国癌症患者的总体生存率和发达国家还有一定的差距，但是在国家卫生健康委的领导下，我们通过肿瘤单病种的质量控制和管理以及抗肿瘤药物临床应用监测等这些手段，进一步促进肿瘤规范化诊疗，逐步缩小了这些差距，有的甚至达到国际先进水平。”赫捷说。

报告显示2040年全球癌症病例数将增加60%

由世界卫生组织下属的国际癌症研究中心、美国癌症学会、国际癌症控制联盟等机构联合编撰的《癌症地图集》报告显示，照目前趋势，到2040年全球癌症病例数将增加60%。

吸烟、传染性病原体、超重等是主要致癌风险因素。其中，吸烟是头号风险因素，与传染性病原体相关的癌症约占全球新增癌症病例的15%，超重可能增加13种癌症的发病风险。