日前，在北京奥林匹克森林公园内，几名阿姨集体表演俯卧撑，她们动作标准利落，格外富有活力，吸引了不少游人围观。有几个小伙子在这种欢快的健身氛围感染下，主动挑战，但悉数败下阵来。据了解，这几名阿姨平时爱好健身，她们希望通过自己的努力和带动，让更多中老年人重视科学健身。

健身，在中老年人群中很流行。随着生活水平的提高，参与体育锻炼的人数逐年增加，中老年健身群体越来越活跃。在不少社交媒体平台上，一些中老年人的高难度健身视频经常成为热门话题，引起广泛讨论。在街道和社区中，各类针对中老年人的健身社团和培训班也多了起来。社区、公园等场所体育设施的增加也为广大中老年健身群体提供了越来越好的健身环境。

健身有助于提升中老年人的幸福感，改善中老年人的生活质量。有专家表示，体医融合是未来的发展趋势，“运动处方”能够解决不少健康问题，平时养成良好的健身习惯能提升免疫力。体育锻炼既经济，又养生。同时，健身能丰富中老年人的生活，还能扩大他们的社交圈。公园里，来自不同社区的中老年人常常聚在一起，边健身边聊天，其乐融融。

不过，健身这件事，讲究科学很重要。当前，健身的理念已经深入人心，但在如何科学锻炼方面，仍然存在误区。健身是门“技术活”，不适宜的方式、不规范的动作、不合适的强度等不仅起不到强身健体的作用，反而会损伤身体。身体状态各不相同，中老年人应在能力和条件允许的情况下适度适量锻炼。

让中老年人科学健身，需要全社会共同努力。

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 16 版）