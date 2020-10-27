吃了这些药最怕“见光” 你防晒做足了吗？

秋高气爽，阳光充足，在这样的午后晒晒大太阳再惬意不过了。今天特别提示的可不是护肤问题，而是如果您正在吃一些药物，可能最怕“见光”，服用后要格外注意防晒，防止药物致光敏反应的发生。那么，什么是药物致光敏反应呢？日常中又有哪些药物可导致光敏反应呢？且听北京天坛医院的药师给您详细道来。

出现这些症状 留心药物致光敏反应

药物致光敏反应是指，服用或局部使用某些药物后暴露于日光（主要为紫外线）所产生的不良反应。而光敏反应又包括光毒性反应和光变态反应。光毒性反应主要发生于系统用药，可发生于任何人，一般首次用药后经日光及类似光源照射，几分钟到几小时内即可发生，发病主要集中在曝光部位皮肤。临床表现类似日光性皮炎，为水肿性红斑，严重者出现水疱，自觉有灼热感和刺痛感。其反应的强度与光敏感药物浓度和光照射时间、强度有关。除去光敏物及避光后，反应消退较快。

光变态反应可由局部及系统用药所诱发，发生于少数过敏体质者，小剂量光敏感药物和微弱阳光照射就可能发生反应。反应发生除与药物有关外，还和遗传、过敏体质有关。光变态反应首次发病一般有一到两天的潜伏期，皮疹除发生于曝光部位外，还可以迁延至非曝光部位。临床表现为湿疹样，可见红斑、丘疹、水疱或渗出，一般不留色素沉着，慢性损害可以使皮肤肥厚或苔藓化，部分可能发展成慢性、持久性光敏感性反应。

这11类常用药 吃后得防晒

那么，到底在吃什么药的时候要格外注意防晒，防止光敏反应呢？总的来说，主要包括一些抗菌药物、非甾体类、抗炎药、抗抑郁药和吩噻嗪类抗精神病药、利尿剂、磺脲类降糖药、心血管药物、抗组胺药、 部分避孕药、部分抗肿瘤药、部分中药等。

抗菌药物类

1.喹诺酮类 换个大家更熟悉的叫法就是“沙星”类。这类药物均为抗菌药物，而它们的主要表现为光毒性反应。喹诺酮类的光过敏反应和药物本身的结构有关，其引起光毒性反应的作用强弱顺序为：司帕沙星＞洛美沙星＞氟罗沙星＞托舒沙星＞环丙沙星＞依诺沙星＞诺氟沙星＞氧氟沙星＞左氧氟沙星。但是对于莫西沙星和加替沙星，这两“兄弟”对紫外线的稳定性明显增强，在治疗条件下不存在光毒性。简单来说，吃“沙星”类抗菌药一定要避免暴晒，不过我们可以通过晚间应用可以减少此类不良反应。

2.四环素类 在四环素类的抗菌药物中，引起光过敏反应的药物有金霉素、土霉素、米诺环素、美他环素、多西环素、地美环素。其中后两者最易发生光过敏反应。

3.磺胺类 这类药物主要包括复方磺胺甲噁唑、柳氮磺吡啶、磺胺嘧啶、对氨基苯磺酰胺及磺胺增效剂甲氧苄氨嘧啶等，氨苯砜与这类药有交叉过敏，也可引起光敏性皮炎。这类药物的临床表现为光毒性反应。

4.抗真菌药类 目前已知灰黄霉素可引起严重的光毒性反应，引起尿、肝卟啉病，并可诱发亚急性皮肤型红斑狼疮、加重系统性红斑狼疮。此外，还有酮康唑、氟胞嘧啶、伊曲康唑、伏立康唑等。近年来相继有特比萘芬诱发亚急性皮肤型红斑狼疮的报道，分析可能与其诱导光敏反应有关。

5.其他抗生素 除了上述提到的药物外，氯霉素、氨基糖苷类药物(比如链霉素、卡那霉素、庆大霉素)、抗结核药(如吡嗪酰胺、对氨基水杨酸钠)，均有引起光毒性反应的报道。

非甾体类抗炎药

能够引起光过敏反应的这类药物包括阿司匹林、双氯芬酸钠（扶他林）、布洛芬（芬必得）、氯诺昔康、保泰松、萘普生、吡罗昔康、酮洛芬、美洛昔康等，可表现为光毒性或光变应性反应。因此，心血管疾病或因发热、头痛等正在服用这些药物的患者也应该注意尽量避开阳光暴晒。

利尿剂 这类药物包括呋塞米(速尿)、螺内酯（安体舒通）、氨苯蝶啶等，产生的光敏反应对皮肤损害的形态多种多样，而报道最多的是氢氯噻嗪（双克），可引起光毒、光变态、红斑狼疮样反应。

心血管药物 这类药物中引起光过敏反应的包括胺碘酮、奎尼丁、硝苯地平、尼莫地平、卡托普利、依那普利、吲达帕胺、心得安、氯沙坦、缬沙坦等。对于长期服用胺碘酮的患者，有超过一半的人可在曝光区出现蓝灰色色素沉着。

降血糖药 患有高血糖正在服用格列本脲、格列美脲、格列吡嗪、格列齐特等磺脲类降糖药的患者要注意这些药物可引起光变应性、扁平苔藓样变、假卟啉症反应，也要注意防晒。

消化系统药物 因为肠胃疾病服用雷尼替丁、奥美拉唑、泮托拉唑等药物的患者也应注意，这些药物也会引起光敏反应。

抗抑郁药和抗精神病药（吩噻嗪类） 这类药物包括盐酸多塞平、氯丙嗪、奋乃静、艾司唑仑（舒乐安定）等，涉及光毒性及光变应性反应，氯丙嗪可以产生蓝灰色色素沉着。

抗组胺药 这类药物中偶可引起光过敏反应的有氯苯那敏（扑尔敏）、赛庚啶、色甘酸钠、苯海拉明、氯雷他定（开瑞坦）等，因为鼻炎、过敏症状等使用这些药物的患者可要注意啦！

部分避孕药 含雌激素、黄体酮的口服避孕药引起的光过敏反应相继有报道，因此在服用这些药物时可以注意一下其成分，并合理采取防晒措施。

部分抗肿瘤药 肿瘤患者使用的药物中，甲氨蝶呤和氟尿嘧啶（5-FU）等对光较敏感，服用后易出现光敏感性皮炎，也应注意防晒。

部分中药 由于中药多为复方制剂，因此大家在使用时可以多注意药物的成分，根据资料显示：引起光敏反应的中草药有补骨脂、连翘、竹黄、独活、沙参、白芷、白鲜皮、仙鹤草、前胡、防风、荆芥等，以及雷公藤多甙，不过多为个案报道。

光敏反应别慌 停药 避光 抹药可缓解

在服用上述药物期间，尽量减少在日光下活动的时间。特别是在阳光比较强烈的夏日，外出时要撑太阳伞、戴遮阳帽或太阳镜，避免穿短袖上衣，皮肤裸露部位涂防晒品。此外，患者也可以通过缩短用药时间、减少药物剂量以及晚间睡前应用来减少光敏反应的发生。比如一天只服用一次的药物若非必需早上吃，则可选择在晚上服用。

倘若最终还是发生了药物光敏反应，也不要慌，可采取停药、避光、合理涂抹药物等方式均可缓解，必要时及时就医。首先是停用药物及避光，给予局部冷敷及外用润肤霜；外用糖皮质激素制剂抗炎，抗组胺药可以减轻瘙痒，严重者可口服或静脉应用糖皮质激素。当疾病原因必须应用有些药物，且不可避免接触光时，则需要严格避免日晒，认真准备好防晒措施。

值得注意的是，对于一些患者来说，盲目停药和减少剂量也会产生不良反应或影响病情。因此特别提醒：停用药物或减少剂量前，及时咨询医生或药师。

文/陈鑫伟 赵志刚（北京天坛医院）