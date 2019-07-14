盛夏如期而至，在似火骄阳下“炙烤”的你，是不是又想到了防晒这个老生常谈的话题？打伞、戴遮阳帽还要不要涂防晒霜？防晒霜到底怎么涂？晒成“黑木炭”后还能不能“抢救”一下……今天，我们就请专家解答，你最想知道的7个防晒问题。

轻易可达真皮层的紫外线UVA

防晒，主要是防太阳光中看不见的紫外线。紫外线是太阳辐射的电磁波谱的一部分，根据波长被分为UVA（400-315nm）、UVB（315-290nm）和UVC（290-200nm）。UVA又进一步分为UVA1（400-340nm）和UVA2（340-315nm）。抵达地球95%的紫外线为UVA，因为所有UVC和大多数UVB被大气层中的氧气和臭氧吸收，另外波长小于290nm的紫外线在地球表面无法检测到。

抵达地球表面的紫外线可被生物分子（DNA、蛋白质、脂质）吸收，造成无保护细胞的损伤和死亡。为了适应生存环境，所有生物需建立防御机制以抵抗紫外线的杀伤。在人类未进化之前，人体毛发可防御紫外线的侵害。随着人体毛发的脱失，对紫外线的抵御能力下降。

紫外线对皮肤的穿透深度是波长依赖性的，即波长越长，穿透深度越深。因此，UVA可轻易达到皮肤真皮深层，大部分UVB被表皮吸收，仅有少部分能够达到真皮上层。极少量的UVC达到地球表面后，则主要在角质层和表皮上层被反射和吸收。

紫外线可增加恶性肿瘤发生率

紫外线可增加恶性肿瘤发生概率、引起晒伤、晒黑和不同程度的光老化等。紫外线可诱发DNA损伤，形成突变，导致皮肤肿瘤的发生。目前已经大量研究表明紫外线与基底细胞癌、鳞状细胞癌和恶性黑素瘤相关。白色人种喜欢日光浴与皮肤恶性肿瘤发生率高有一定的关系。所以，尽量不要直射太阳，以免增加恶性肿瘤的发生。

另外，短期内紫外线对皮肤的副作用是晒后红斑（日光性红斑，可能形成水疱或脱屑）和晒黑。紫外线引起晒后红斑的能力随着波长的增长而迅速降低，如360nm紫外线引起的红斑能力约是300nm紫外线的千分之一。UVB引起的晒后红斑在照射后6-24小时内达到高峰，罕见即刻红斑反应。但如果暴露高剂量的UVA后常可见即刻红斑反应。

晒黑是一种双相反应，并且有波长依赖性。即刻晒黑可发生在照射期间和照射后即刻，由黑素改变（氧化）和再分布引起，常见于UVA；迟发性晒黑由UVB剂量大于红斑阈值（伴有晒后红斑）；因此实际上UVA和UVB都可以引起皮肤的晒黑，在防晒过程中应该注意。

一般来说，白色人种出现晒后红斑后，皮肤易晒黑。而皮肤较黑及更黑者，特别是亚洲人群，晒黑前一般没有红斑反应，基本都是悄无声息地就黑了。

四类人群更需要注意防晒

光敏性疾病的患者：系统性红斑狼疮、皮肌炎、日光性皮肤病（多型日光疹、慢性光化性皮炎、日光性荨麻疹、种痘样水疱病、着色性干皮病等）。

老年人：避免阳光直射特别是正午时分，以免诱发皮肤肿瘤的发生。

普通年轻人：避免晒黑和晒伤及预防光老化。

激光及化学换肤后患者：避免激光术后反黑。

打伞、戴帽子也还需再涂防晒霜

为了预防和避免紫外线对皮肤的辐射，应该避免特别是正午时分在阳光下暴晒，可待在阴凉处，穿防护衣、打伞和用防晒产品。

打伞、戴帽子等防晒后还需要擦防晒霜吗？

当然是需要的，可选择防晒指数相对较小的防晒霜，因为虽然打伞、戴帽子可遮住太阳，但地面、草地、水、雪地都可不同程度地反射紫外线。一般草地反射的紫外线为1%，水面反射的紫外线为20%，雪地反射的紫外线为80%。

选择物理防晒霜还是化学防晒霜？

物理防晒霜：通过一层惰性金属颗粒膜反射紫外线，通常是氧化锌或二氧化钛发挥作用让紫外线反射出去，让紫外线接触不到皮肤。一般这种防晒霜刺激性小，不会被皮肤吸收，敏感肌肤首选，但是涂抹之后泛白，影响美观。

化学防晒霜：吸收的防晒产品则通过特殊的化学物质吸收UVB和UVA或两种紫外线，然后以热量的形式散发出去。主要根据化学结构决定其防晒效果，一般肌肤可以选择适用，涂抹之后无泛白现象，比较自然。

如何区分物理防晒霜和化学防晒霜？

如何区分物理防晒霜和化学防晒霜，主要看其防晒成分的组成。一般含有二氧化钛和氧化锌的防晒霜为物理防晒霜，其他成分的为化学防晒霜。另外物理防晒霜透气性差且泛白，一般消费者难以接受。

防晒霜指数如何选择？

日光防护指数（SPF）:一般10到50，主要防护UVB，数值越高，防护能力越强

UVA防护指数（PA）:一般+到++++，主要防护UVA，加号数越多，防护能力越高。

如何涂抹防晒霜？

涂抹时间：出门前20-30分钟。

补充时间：一般物理防晒霜3-4小时补充一次，化学防晒霜2-3小时补充一次，

面部涂抹面积：整张脸约涂一元硬币大小或一指间单位（从一个5mm内径的药管中，挤出一段药膏，恰好达到由食指指端至远端指间关节横线间距离长度的药量）涂抹两个手掌面积。

晒伤后的处理方法你知道吗？

轻者（仅有红斑，无水疱、糜烂）：可使用毛巾包裹冰块后冰敷，且勿直接接触冰块，以免冻伤。或用炉甘石洗剂一天三次。

重者（红斑、水肿、水疱、糜烂等）：口服抗组胺药物甚至小剂量激素，除上述方法外，需外用糖皮质激素、吲哚美辛溶液等抗炎。

晒成“黑木炭”如何补救？

外用含有美白成分的护肤品，如氢醌、熊果苷、酰胺胺等成分的护肤品。

果酸换肤：加速黑素向角质细胞转运，加速角质细胞脱落，达到美白的作用。

低能量大光斑Q开关1064激光（白瓷娃娃）：晒黑后不建议做激光治疗，如果一个月甚至两个月还未复色，可尝试使用该方法治疗。

口服抗氧化剂，防止黑色素形成：维生素C、维生素E、谷胱甘肽等药物。

口服氨甲环酸：抑制络氨酸酶活性；抑制纤维溶酶原-纤溶系统干扰黑色素细胞和角质形成细胞的作用，降低络氨酸酶活性，从而抑制黑素形成。

这些“光敏物”吃后接触后要防晒

民以食为天。吃占据我们的日常，夏季到了，吃了一些光敏食物后一定要注意防晒。光敏性食物指那些容易引起日光性皮炎的食物。通常来说，光敏性食物经消化吸收后，其中所含的光敏性物质会随之进入皮肤，如果在这时照射强光，就会和日光发生反应，进而出现裸露部位皮肤的红肿、起疹，并伴有明显瘙痒、灼烧或刺痛感等症状。

光敏性食物：含叶绿素高的蔬菜和野菜(灰菜、苦菜)。常见光敏性食物有灰菜、紫云英、雪菜、莴苣、茴香、苋莱、荠菜、芹菜、萝卜叶、菠菜、荞麦、香菜、红花草、油菜、芥菜、无花果、柑橘、柠檬、芒果、菠萝等。除此之外，“光敏性海鲜”包括螺类、虾类、蟹类、蚌类等，同样含有光敏物质，也需留意。

外源性光敏物质：皮肤日常接触的如美容化妆品、清洁剂中的香料、防腐剂、苯胺及苯胺类衍生物、染料等;职业环境接触或外用于皮肤的如焦油、沥青及一些苔藓类植物、补骨脂、白芷、香豆素类等。

另外内服药品如四环素族、灰黄霉素、磺胺类、萘啶酸、非那根、克尿塞类、氯丙嗪等吩噻嗪类、雌激素等都有光敏性。 文/于瑞星 崔勇 ( 中日友好医院 )