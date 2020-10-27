北京今年将试点开展医务社会工作 2025年实现全市医疗机构全覆盖

今后，北京的医疗机构将增加一批医务社工，帮助解决患者心理、社会层面的问题。近日，北京市卫健委联合市委社工委、市民政局、市教委、市财政局、市人力社保局等部门印发《关于发展医务社会工作的实施意见》（以下简称《意见》），明确了医务社会工作的服务内容、岗位设置、人才来源、专业人才的晋升渠道、专业人才培养方向以及其发展的保障机制等重点内容。北京青年报记者注意到，《意见》明确提出，本市鼓励医疗机构通过社会招聘等方式配置专职医务工作者。2020年本市将在部分综合性医院和儿科、精神卫生、肿瘤、康复等专科医院以及社区卫生服务中心试点开展医务社会工作，到2025年实现全市医疗机构医务社会工作全覆盖。

医务社工可为患者及医务人员提供支持

医务人员专注于患者生理疾病的治疗，而医务社会工作者则是从事医务社会工作的专业人才，聚焦解决患者心理、社会层面的问题。北京市卫健委一级巡视员、新闻发言人高小俊介绍，医务社会工作者是指在卫生健康领域，社会工作者运用社会工作价值理念与专业方法，帮助患者及家属预防、缓解和解决因疾病所导致的情绪、心理和社会问题，提升医疗效果，促进公众健康，简称“医务社工”。

医务社工的工作内容是多种多样的，他们可为患者提供心理-社会支持，比如评估患者心理-社会状况；协助患者及家属处理因疾病引起的心理情绪问题，促进疾病适应性和诊疗配合度；对医务人员提供心理疏导和支持。

同时，医务社工可帮助患者开展社会资源整合，评估患者需求，为经济困难患者申请医疗救助；链接社会公益项目，改善医院人文环境；配合出院安置，协助链接资源，促进社会融入。此外，医务社工也将有助于医患关系调适，促进医患有效沟通和医疗信息传递；参与诊疗团队，从患者心理和社会角度提出诊疗建议。此外，志愿者管理、社区健康服务等工作也是医务社会工作者将参与的工作内容。

《意见》明确，各级医疗卫生机构可结合单位特点和服务能力，有选择、有侧重地开展医务社会工作服务。鼓励基层医疗卫生服务机构、公共卫生服务机构结合实际需求，拓展医务社会工作服务内涵。

鼓励通过多种方式配置专职医务社会工作者

《意见》提出，在岗位设置方面，要坚持按需设岗，医疗机构要设立医务社会工作岗位；有条件的医疗机构可设立医务社会工作部门或二级科室；公共卫生机构可探索设立医务社会工作岗位。医务社会工作岗位纳入专业技术岗位管理范围。在人员配置及来源上，鼓励各医疗机构通过社会招聘、部门转岗、购买服务等方式配置专职医务社会工作者，积极通过招募或项目合作等方式，引导社会志愿者、社区工作者参与医务社会工作，补充和壮大医务社会工作人员队伍。

留住人才是实现医务社会工作长远发展的必要保证。《意见》提出，要畅通医务社会工作专业岗位晋升渠道。包括建立社会工作者职业资格与专业技术职称对应关系。取得社会工作者职业水平证书的人员，用人单位可根据工作需要聘任相应级别专业技术职务。

要合理确定医务社会工作专业人才薪资待遇。正式在编医务社会工作者，根据国家有关规定确定工资待遇；以其它形式从事医务社会工作的专业人才，由用人单位综合职业水平等级、学历、资历、业绩、岗位等因素并参考在编同类人员合理确定薪酬标准，同时按照国家有关规定办理社会保险和公积金。

2025年全市医疗机构实现医务社工全覆盖

根据《意见》安排，2020年本市将在部分综合性医院和儿科、精神卫生、肿瘤、康复等专科医院以及社区卫生服务中心试点开展医务社会工作。2020年至2022年，逐步在全市医疗卫生机构推进医务社会工作，医疗机构设立医务社会工作岗位，鼓励有条件的医疗机构设立医务社会工作部门，配备专职医务社会工作者。到2025年，全市医疗机构医务社会工作全覆盖，服务体系基本完善；服务专业化规范化水平明显提升；专业人才数量和质量基本满足需要；社会力量广泛参与，社会公众普遍认同。公共卫生机构探索开展医务社会工作，形成可推广模式。

北京市卫生健康委员会一级巡视员、新闻发言人高小俊透露，在全市三级医院中，有19家医院开展了医务社会工作，其中8家医院设置了医务社会工作部，有专职医务社工42人，兼职人员48人。此外，还有28家医院正在积极策划开展医务社会工作。“2020年起开展试点工作，就是要解决有和无的问题，实现从无到有。到2022年、2025年就是要解决好不好、强不强的问题。”

文/本报记者 蒋若静