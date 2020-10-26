孩子肚子疼时，家长会非常紧张焦虑。中医认为，孩子腹痛主要是由外感寒邪、伤于乳食、脾胃虚寒、情志不畅等原因造成，可分为寒积、食积、虚寒、气滞四种类型。家长可根据不同的腹痛原因，采用相应的推拿手法帮孩子缓解。

寒积腹痛。此类孩子往往有外感寒邪或饮食生冷的情况，表现为腹痛较剧烈，遇暖痛减，遇寒腹痛加重，甚至出冷汗、手脚凉，或伴随吐泻。推拿手法建议：揉一窝风（手背腕横纹正中凹陷中），揉外劳宫（左手背侧第2、3掌骨间），补脾经（拇指外侧缘，自指尖至指根处），揉肚子，揉板门（手掌大鱼际中部）。

食积腹痛。此类孩子往往有暴饮暴食的饮食习惯，导致饮食停滞中焦，腹胀、腹痛，按压时症状加重。表现为食欲欠佳、口气重、大便酸臭、便秘或腹泻、睡眠不安、手足心热。推拿手法建议：补脾经，推四横纹（位于掌面食、中、无名、小指的第一指间关节横纹处），清大肠（食指外侧边缘，从指根到指尖为清），揉中脘（脐上4寸处）。

虚寒腹痛。此类孩子脾胃虚弱，中阳不足，或用药过于寒凉，损伤阳气引起。孩子表现为面色偏白、手脚偏凉、食欲欠佳，或进食后出现腹胀、大便稀。推拿手法建议：揉外劳宫，清补脾（拇指桡侧缘自指尖至指根处），补肾经（手掌小指螺纹面，由指根推向指尖），揉足三里（外膝眼下四横指处）。

气滞腹痛。此类孩子往往脾气暴躁，导致气血运行不畅，不通则痛，表现为腹胀明显，胀而兼痛。推拿手法建议：平肝（顺着食指的指肚从指根向指尖推），清大肠，运八卦（手心画圈），揉板门，推四横纹，摩腹。

日常调护注意饮食卫生，避免多食生冷；注意气候变化，防止感受外邪，避免腹部受凉；剧烈或持续腹痛要及时就医，并做必要的辅助检查，以利于鉴别诊断和及时处理。▲